Отношения пары длятся 7 месяцев. В июне Уилсон заявила, что совершила каминг-аут, ведь до июня 2022 года она встречалась только с мужчинами.

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Актриса Ребел Уилсон обручилась со своей девушкой – фейк

Издание Page Six сообщало, что женщины посетили вечеринку на Хэллоуин, организованную Джорджем Клуни. Там они будто целовались в углу и всем сообщали, что обручены.

Они целовались в углу и всем рассказывали, как рады обручению,

– поделился инсайдер.

Однако сама актриса сообщила в инстаграме, что она не обручена с Рамоной Агрумой. Уилсон назвала отношения с фэшн-дизайнеркой здоровыми и сказала: "Отлично иметь кого-то, кто чувствует себя равноправным партнером и находится в здоровых отношениях".



Ребел Уилсон с Рамоной Агрумой / Скриншот

Что известно об Агруме Рамон имеет свой бренд одежды Lemon Ve Lemon. Она предлагает экологически чистые тощи за 200 долларов. Кстати, дизайнер довольно популярна в родной Латвии.

Рамона Агрума с Ребелем Уилсоном на вечеринке в честь Гэловина / Фото с инстаграма актрисы

42-летняя Уилсон ранее публично встречалась только с мужчинами. В частности, в 2021 году после похудения почти на 70 килограммов она сообщила о разводе с 29-летним миллиардером Джейкобом Бушем, наследником семьи Анхойзер-Буш.

Ребел Уилсон и Украина

Стоит отметить, что актриса поддерживает украинцев и осуждает войну, начатую Россией. На торжественной церемонии премии BAFTA-2022, где звезда была в роли ведущей, она показала фак Путину.