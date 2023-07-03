Многие актеры влюбились в коллег по работе и впоследствии женились. 24 Канал рассказывает о мировых и украинских парах, которые обручились после совместных съемок в кино и до сих пор вместе.

Интересно Как изменились актеры сериала "Великий век" за 12 лет: фото тогда и сейчас

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Одной из самых популярных пар среди актеров на сегодняшний день являются невероятные Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Пара в браке уже более 10 лет. Они познакомились на съемке фильма "Зеленый фонарь" в 2010 году.



Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото из инстаграммы актрисы

Впоследствии Райан и Блейк поженились и стали родителями четырех детей. Последняя дочь родилась в феврале 2023 года. Добавим, что пара часто показывает общие фотографии и вместе посещает все показы. Они для многих людей являются примером счастливых отношений.

Райан Гослинг и Ева Мендес

Канадский актер Райан Гослинг и голливудская актриса Ева Мендес тайно поженились в 2022 году. Пара познакомилась еще в 2011 году на съемочной площадке фильма "Пьяная рождественская история".



Райан Гослинг и Ева Мендес несколько лет назад / Фото с ее инстаграммы

Звездная пара встречалась 11 лет, но долго держала это в секрете. Сама Ева в соцсетях подчеркнула, что их отношения начались после фильма, а не во время.

Последний год или два они женаты. Кроме того, Гослинг и Мендес за время общения стали родителями двух дочерей Эсмеральды (9 лет) и Амады (7 лет). Добавим, что звездная пара пытается сохранять конфиденциальность в личной жизни. Они редко появляются вместе на публике или публикуют общие фотографии.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик

Украинские актеры ознакомились на съемках сериала "Клан ювелиров", где играли влюбленных. Вскоре Наталья и Андрей поняли, что им не приходится играть на камеру.

1 апреля 2017 года Наталья Денисенко вышла замуж за Андрея Фединчика. Пара отыграла три свадьбы: первую – на Мальдивах, вторую – в Киеве с родственниками и друзьями, третью – на фестивале свадеб, куда их пригласили. Уже через несколько месяцев после свадьбы у пары родился первенец.



Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Фото из инстаграммы актрисы

Напомним, что Андрей Фединчик сейчас защищает Украину на фронте. Мужчина добровольцем вступил в ряды ВСУ. Денисенко уже не раз признавалась, как ей тяжело переживать разлуку с любимым.

Джей Ло и Бен Афлек

В 2022 году актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец-то официально стали мужем и женой! Их тайное свадьба состоялась в Лас-Вегасе. Влюбленные не хотели, чтобы кто-нибудь помешал им в этот день, поэтому их свидетелями у часовни стали дети.

После скромной церемонии Дженнифер и Бен отправились в небольшое романтическое путешествие в Париж. А уже 19 августа они начали масштабное трехдневное празднование, на которое пришли семья и звездные гости.



Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека / Скриншот с видео

Напомним, что когда-то пара уже была вместе. В 2002 году Дженнифер закрутила роман с Аффлеком. Тогда он ей сделал предложение, однако свадьба, запланированная на 14 сентября 2003 года, была отменена за несколько часов до церемонии.

Мила Кунис и Эштон Катчер

Эти двое сыграли пару в ситкоме, впервые вышедшем в эфир 1998 года. Интересно, что первый поцелуй их персонажей стал и первым поцелуем. Но тогда между ними не произошло "химии", а о воссоединении актеров стало известно в 2012 году.



Мила Кунис и Эштон Катчер / Фото из его инстаграммы

Пара вышла замуж в 2014-м году. Впоследствии они стали родителями двух детей – Вайетта и Димитрия. Добавим, что Мила Кунис родом из Черновцов. Так что звездные супруги сейчас донатят и публично поддерживает Украину в войне.

Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару

Украинские актеры уже два года женаты. Познакомились Григорий и Настя еще на первом курсе в театральном университете, однако, чтобы влюбиться друг в друга, им понадобилось 4 года.



Григорий и Анастасия / Фото из инстаграммы актеров

Григорий Бакланов сделал предложение Анастасии Цимбалару только в 2018 году. А свадьба состоялась значительно позже – в сентябре 2021 года в Киеве. Оно было импровизированным – свадебное платье подшивали в салоне, а костюм жениха "подбивали" ночью перед браком. Полную историю любви – читайте в интервью 24 канала.

Рита Уилсон и Том Генкс

Еще одна звездная пара прошла испытание временем. Известно, что Рита Уилсон и Том Генкс встретили друг друга на съемках фильма "Неразлучные друзья" 1981 года. Тогда звезда "Фореста Гампа" был женат на своей любимой из колледжа.

Но сразу после развода с тогдашней женой Генкса и Уилсон стали обсуждать как пару. В следующем году они поженились. С Ритой актеру удалось построить крепкие отношения, которые продолжаются до сих пор.



Том Генкс и Рита Уилсон / Фото из инстаграммы актера

Супруги воспитывают двух общих детей – Честера и Трумэна, чем демонстрируют настоящую идиллию. Том Генкс не раз умилялся заявлениями о своей семье, потому что для него это самое главное в жизни.