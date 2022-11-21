В прямом эфире шоу Today актриса Ева Мендес проговорилась, что Райан Гослинг является ее мужем. Как известно, пара обручилась недавно.

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Райан Гослинг и Ева Мендес обручились после 11 лет отношений

На шоу Today Ева рассказывала об отпуске с любимым, и в разговоре она сказала: "Здесь все такие гостеприимные. Мой муж Райан здесь. Мы хорошо проводим время".

Кроме того, недавно в инстаграмме Ева продемонстрировала татуировку на внутренней стороне запястья с надписью "де Гослинг". Подписчики по-разному комментировали татуировку, а также отмечали, что она может иметь немало смыслов. "Угадайте, она всегда носит одни и те же кольца, кольцо с печатью с гравировкой в правой руке и что-то похожее на рубиновое кольцо", – писали подписчики.

Ева Мендес / Фото из инстаграма актрисы

Интересно, что Райан Гослинг и Ева Мендес познакомились в 2011 году на съемочной площадке фильма "Пьяная рождественская история". За это время пара стала родителями двух дочерей Эсмеральды (8 лет) и Амады (6 лет).

Звездной паре пытается сохранять абсолютную конфиденциальность в личной жизни. Кроме того, они редко появляются вместе на публике.