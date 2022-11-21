У прямому ефірі шоу Today актриса Єва Мендес проговорилася, що Раян Гослінг є її чоловіком. Як відомо, пара побралася нещодавно.

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Раян Гослінг та Єва Мендес побралися після 11 років стосунків

На шоу Today Єва розповідала про відпустку з коханим, і в розмові вона сказала: "Тут усі такі гостинні. Мій чоловік Раян тут. Ми добре проводимо час".

Крім цього, нещодавно в інстаграмі Єва продемонструвала татуювання на внутрішній стороні зап'ястя з написом "де Гослінг". Підписники по-різному коментували тату, а також зазначали, що воно може мати чимало сенсів. "Вгадайте, вона завжди носить одні й ті ж кільця, перстень з печаткою з гравіюванням у правій руці й щось схоже на рубінову обручку", – писали підписники.

Єва Мендес / Фото з інстаграму актриси

Цікаво, що Раян Гослінг та Єва Мендес познайомилися у 2011 році на знімальному майданчику фільму "П'яна різдвяна історія". За цей час пара стала батьками двох донечок Есмеральди (8 років) та Амади (6 років).

Зірковій парі намагається зберігати абсолютну конфіденційність в особистому житті. Крім цього, вони рідко з’являються разом на публіці.