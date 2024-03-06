Действо тогда длилось всего 15 минут, сейчас шоу длится несколько часов. Читайте в материале Кино 24 о рекордах Оскара за всю его историю премии.
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Фильмы-лидеры по количеству наград
Фильмам "Титаник", "Бен-Гур" и "Властелин колец: Возвращение короля" удалось получить по 11 премий Оскар. Отметим, что последний из этой тройки отличается тем, что он получил награды во всех номинациях, в которых был представлен.
"Властелин колец: Возвращение короля": смотрите онлайн трейлер фильма
Актер-лидер по количеству наград
Джек Николсон является не только одним из лидеров по количеству полученных Оскаров, но и абсолютным рекордсменом по количеству номинаций.
В течение своей карьеры актер был претендентом на награды в общей сложности 12 раз. Как известно, в трех из этих номинаций он одержал победу.
Актриса-лидер по количеству наград
Кэтрин Хепберн считается абсолютной рекордсменкой по количеству наград среди актрис.
Звезда "Золотого Голливуда" получила четыре Оскара в номинации "Лучшая актриса". Победу ей принесли роли в фильмах "Ранняя слава", "Угадай, кто придет к обеду", "Лев зимой" и "На золотом озере".
Фильмы-лидеры по количеству номинаций
Фильмы "Все о Еве", "Титаник" и "Ла-Ла Ленд" получили по 14 номинаций каждый. Однако, в отличие от "Все о Еве" и "Титаника", "Ла-Ла Ленд" не одержал победу в номинации "Лучший фильм".
"Ла-ла Ленд": смотрите онлайн трейлер фильма
Самые молодые обладатели Оскара
В возрасте 29 лет Эдриана Броуди признали лучшим актером за фильм "Пианист". Он обогнал своих конкурентов: Николаса Кейджа, Майкла Кейна, Дэниела Дея-Льюиса и Джека Николсона.
Ширли Темпл стала официально самой молодой лауреаткой Оскара. В возрасте 6 лет ей была вручена специальная "Молодежная награда" от киноакадемии. Эту награду Ширли получила в 1934 году, но в 1960 году ее отменили.
Старейшие обладатели Оскара
Кристофер Пламмер получил свою первую Оскар только в возрасте 82 лет, победив в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Начинающие". Хотя актер был номинирован на эту премию трижды ранее, он впервые стал лауреатом в преклонном возрасте.
"Начинающие": смотрите онлайн трейлер фильма
Джессика Тенди впервые была номинирована на Оскар в 1990 году, когда ей исполнилось 80 лет, и сразу же выиграла в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Водитель мисс Дейзи". Интересно, что через два года она имела возможность побить свой собственный рекорд: в 1992 году ее снова номинировали за фильм "Жареные зеленые помидоры", но выиграть ей тогда не удалось.
"Водитель мисс Дейзи": смотрите онлайн трейлер фильма
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