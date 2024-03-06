Дійство тоді тривало лише 15 хвилин, зараз шоу триває декілька годин. Читайте в матеріалі Кіно 24 про рекорди Оскара за всю його історію премії.
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Фільми-лідери за кількістю нагород
Фільмам "Титанік", "Бен-Гур" та "Володар кілець: Повернення короля" вдалося здобути по 11 премій Оскар. Зазначимо, що останній з цієї трійки вирізняється тим, що він отримав нагороди у всіх номінаціях, у яких був представлений.
"Володар кілець: Повернення короля": дивіться онлайн трейлер фільму
Актор-лідер за кількістю нагород
Джек Ніколсон є не лише одним із лідерів за кількістю отриманих Оскарів, а й абсолютним рекордсменом за кількістю номінацій.
Протягом своєї кар'єри актор був претендентом до нагороди в цілому 12 разів. Як відомо, у трьох з цих номінацій він здобув перемогу.
Акторка-лідер за кількістю нагород
Кетрін Хепберн вважається абсолютною рекордсменкою за кількістю нагород серед актрис.
Зірка "Золотого Голлівуду" отримала чотири Оскари у номінації "Найкраща актриса". Перемогу їй принесли ролі у фільмах "Рання слава", "Вгадай, хто прийде до обіду", "Лев узимку" та "На золотому озері".
Фільми-лідери за кількістю номінацій
Фільми "Все про Єву", "Титанік" та "Ла-Ла Ленд" отримали по 14 номінацій кожен. Однак, на відміну від "Все про Єву" та "Титаніка", "Ла-Ла Ленд" не здобув перемогу у номінації "Найкращий фільм".
"Ла-ла Ленд": дивіться онлайн трейлер фільму
Наймолодші володарі Оскара
У віці 29 років Едріана Броуді визнали найкращим актором за фільм "Піаніст". Він обігнав своїх конкурентів: Ніколаса Кейджа, Майкла Кейна, Деніела Дея-Льюїса та Джека Ніколсона.
Ширлі Темпл стала офіційно наймолодшою лауреаткою Оскара. У віці 6 років їй було вручено спеціальну "Молодіжну нагороду" від кіноакадемії. Цю нагороду Ширлі отримала у 1934 році, але в 1960 році її скасували.
Найстарші володарі Оскара
Крістофер Пламмер отримав свою першу Оскар лише у віці 82 років, перемігши в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" за фільм "Початківці". Хоча актор був номінований на цю премію тричі раніше, він вперше став лауреатом в похилому віці.
"Початківці": дивіться онлайн трейлер фільму
Джессіка Тенді вперше була номінована на Оскар у 1990 році, коли їй виповнилося 80 років, і зразу ж виграла в номінації "Найкраща актриса" за роль у фільмі "Водій міс Дейзі". Цікаво, що через два роки вона мала можливість побити свій власний рекорд: у 1992 році її знову номінували за фільм "Смажені зелені помідори", але виграти їй тоді не вдалося.
"Водій міс Дейзі": дивіться онлайн трейлер фільму
Оскар-2024 відбудеться зовсім скоро! Не забудьте увімкнути трансляцію у ніч з 10 на 11 березня та пережити цю легендарну церемонію разом з улюбленими акторами, фільмами та незабутніми емоціями.