Дійство тоді тривало лише 15 хвилин, зараз шоу триває декілька годин. Читайте в матеріалі Кіно 24 про рекорди Оскара за всю його історію премії.

Дивіться також Якщо ви вже подивились головну прем'єру весни: 5 фільмів, схожих на "Дюну"

Фільми-лідери за кількістю нагород

Фільмам "Титанік", "Бен-Гур" та "Володар кілець: Повернення короля" вдалося здобути по 11 премій Оскар. Зазначимо, що останній з цієї трійки вирізняється тим, що він отримав нагороди у всіх номінаціях, у яких був представлений.

"Володар кілець: Повернення короля": дивіться онлайн трейлер фільму

Актор-лідер за кількістю нагород

Джек Ніколсон є не лише одним із лідерів за кількістю отриманих Оскарів, а й абсолютним рекордсменом за кількістю номінацій.

Протягом своєї кар'єри актор був претендентом до нагороди в цілому 12 разів. Як відомо, у трьох з цих номінацій він здобув перемогу.

Акторка-лідер за кількістю нагород

Кетрін Хепберн вважається абсолютною рекордсменкою за кількістю нагород серед актрис.

Зірка "Золотого Голлівуду" отримала чотири Оскари у номінації "Найкраща актриса". Перемогу їй принесли ролі у фільмах "Рання слава", "Вгадай, хто прийде до обіду", "Лев узимку" та "На золотому озері".

Фільми-лідери за кількістю номінацій

Фільми "Все про Єву", "Титанік" та "Ла-Ла Ленд" отримали по 14 номінацій кожен. Однак, на відміну від "Все про Єву" та "Титаніка", "Ла-Ла Ленд" не здобув перемогу у номінації "Найкращий фільм".

"Ла-ла Ленд": дивіться онлайн трейлер фільму

Наймолодші володарі Оскара

У віці 29 років Едріана Броуді визнали найкращим актором за фільм "Піаніст". Він обігнав своїх конкурентів: Ніколаса Кейджа, Майкла Кейна, Деніела Дея-Льюїса та Джека Ніколсона.

Ширлі Темпл стала офіційно наймолодшою лауреаткою Оскара. У віці 6 років їй було вручено спеціальну "Молодіжну нагороду" від кіноакадемії. Цю нагороду Ширлі отримала у 1934 році, але в 1960 році її скасували.

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Найстарші володарі Оскара

Крістофер Пламмер отримав свою першу Оскар лише у віці 82 років, перемігши в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" за фільм "Початківці". Хоча актор був номінований на цю премію тричі раніше, він вперше став лауреатом в похилому віці.

"Початківці": дивіться онлайн трейлер фільму

Джессіка Тенді вперше була номінована на Оскар у 1990 році, коли їй виповнилося 80 років, і зразу ж виграла в номінації "Найкраща актриса" за роль у фільмі "Водій міс Дейзі". Цікаво, що через два роки вона мала можливість побити свій власний рекорд: у 1992 році її знову номінували за фільм "Смажені зелені помідори", але виграти їй тоді не вдалося.

"Водій міс Дейзі": дивіться онлайн трейлер фільму

Оскар-2024 відбудеться зовсім скоро! Не забудьте увімкнути трансляцію у ніч з 10 на 11 березня та пережити цю легендарну церемонію разом з улюбленими акторами, фільмами та незабутніми емоціями.