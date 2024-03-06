Главные рекорды самой престижной премии мира: Оскар в числах и фактах

В ночь с 10 на 11 марта состоится 96-я премия награждения Оскара. 16 мая 1929 года в отеле "Roosevelt" в Голливуде состоялась первая в истории церемония вручения премии Оскар.

Действо тогда длилось всего 15 минут, сейчас шоу длится несколько часов. Читайте в материале Кино 24 о рекордах Оскара за всю его историю премии.

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Фильмы-лидеры по количеству наград

Фильмам "Титаник", "Бен-Гур" и "Властелин колец: Возвращение короля" удалось получить по 11 премий Оскар. Отметим, что последний из этой тройки отличается тем, что он получил награды во всех номинациях, в которых был представлен.

"Властелин колец: Возвращение короля": смотрите онлайн трейлер фильма

Актер-лидер по количеству наград

Джек Николсон является не только одним из лидеров по количеству полученных Оскаров, но и абсолютным рекордсменом по количеству номинаций.

В течение своей карьеры актер был претендентом на награды в общей сложности 12 раз. Как известно, в трех из этих номинаций он одержал победу.

Актриса-лидер по количеству наград

Кэтрин Хепберн считается абсолютной рекордсменкой по количеству наград среди актрис.

Звезда "Золотого Голливуда" получила четыре Оскара в номинации "Лучшая актриса". Победу ей принесли роли в фильмах "Ранняя слава", "Угадай, кто придет к обеду", "Лев зимой" и "На золотом озере".

Фильмы-лидеры по количеству номинаций

Фильмы "Все о Еве", "Титаник" и "Ла-Ла Ленд" получили по 14 номинаций каждый. Однако, в отличие от "Все о Еве" и "Титаника", "Ла-Ла Ленд" не одержал победу в номинации "Лучший фильм".

"Ла-ла Ленд": смотрите онлайн трейлер фильма

Самые молодые обладатели Оскара

В возрасте 29 лет Эдриана Броуди признали лучшим актером за фильм "Пианист". Он обогнал своих конкурентов: Николаса Кейджа, Майкла Кейна, Дэниела Дея-Льюиса и Джека Николсона.

Ширли Темпл стала официально самой молодой лауреаткой Оскара. В возрасте 6 лет ей была вручена специальная "Молодежная награда" от киноакадемии. Эту награду Ширли получила в 1934 году, но в 1960 году ее отменили.

Старейшие обладатели Оскара

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Кристофер Пламмер получил свою первую Оскар только в возрасте 82 лет, победив в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Начинающие". Хотя актер был номинирован на эту премию трижды ранее, он впервые стал лауреатом в преклонном возрасте.

"Начинающие": смотрите онлайн трейлер фильма

Джессика Тенди впервые была номинирована на Оскар в 1990 году, когда ей исполнилось 80 лет, и сразу же выиграла в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Водитель мисс Дейзи". Интересно, что через два года она имела возможность побить свой собственный рекорд: в 1992 году ее снова номинировали за фильм "Жареные зеленые помидоры", но выиграть ей тогда не удалось.

"Водитель мисс Дейзи": смотрите онлайн трейлер фильма

Оскар-2024 состоится совсем скоро! Не забудьте включить трансляцию в ночь с 10 на 11 марта и пережить эту легендарную церемонию вместе с любимыми актерами, фильмами и незабываемыми эмоциями.