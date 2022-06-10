Как и каждый сознательный украинец и здравомыслящая украинка, Антонина Хижняк всеми силами помогает украинской армии. Недавно она делилась информацией о своей волонтерской деятельности и отметила, что не жалеет ни копейки для нашей победы.

Примите во внимание "Заряженные на победу": Мотря из сериала "Поймать Кайдаша" шьет флаги для ВСУ

Чтобы поднять моральный и боевой дух нашим военным, актриса самостоятельно шила флаги, готовила еду, убирала… По ее словам, это ежедневная частица тепла и заботы, которую мы можем отдать ВСУ. А также улыбки, необходимые для того, чтобы чувствовать себя в ресурсе.

Ресурс должен пополняться, – Антонина Хижняк

В инстаграме звезда опубликовала сообщение и прикрепила фото с маленьким сыном. "Имеем ли мы право сейчас чему радоваться? А улыбаться? Можем ли позволить себе подумать о чем-то, кроме войны?" – звезда задала риторический вопрос подписчикам.

Для меня ясно одно: чтобы оставаться дееспособным и адекватным ресурс должен пополняться. И ваши малейшие радости (у каждого свои) – это ваша сила, чтобы действовать дальше, верить и лупить скалу этой проклятой войны, вперед, к победе,

– поделилась актриса.

Звезда призвала посмотреть на наших защитников и посмотреть их видео. По ее словам, все они полны жизнеутверждающей энергии, силы, веры! "Мнения о войне не исчезнут, это то, от чего ни спрятаться, ни забыть, не убежать. Но чтобы помогать другим, нужно сначала наполнить себя, чтобы не стать кому-то бременем. Победим! Слава Украине!", – подытожила звезда.



Антонина Хижняк с сыном / Фото из инстаграмазвезды

Ранее звезда делилась, что украинцы уже не в первый раз доказали, что могут сделать невозможное ради своей цели, сейчас – это победа.

Тарас Цымбалюк об украинском кино

Напомним, Тарас Цымбалюк, сыгравший в паре с Антониной в сериале "Поймать Кайдаша", рассказал о том, каким будет украинское кино. Украинский актер верит, что после победы будет ощутимый рост украинского кино.

В своем инстаграме актер написал, что сейчас все актеры, люди искусства имеют шанс – сниматься в сериалах и фильмах на территории своей земли. Но сейчас главная победа, которая с каждым днем все ближе!

Как отметил актер "Поймать Кайдаша", российский оккупант продолжает уничтожать все украинское. Но культура, по словам звезды, это могущественное оружие каждого народа.