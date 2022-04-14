Многие украинские звезды киноиндустрии помогают армии и защищают страну. К волонтерству присоединяется каждый желающий, кто имеет целью поднять моральный дух украинцев и помочь всем нужным, сообщает 24 канал.

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Антонина Хижняк шьет флаги для ВСУ

По словам актрисы, украинцы уже не первый раз доказали, что могут сделать невозможное ради своей цели, сейчас – это победа. А чтобы эта победа приблизилась скорее, звезда решила заняться волонтерской деятельностью. На днях Антонина сшила несколько флагов Украины и сегодня отправила их ВСУ.

Еще один флаг готов! Заряженный на победу, завтра (14 апреля – Кино 24) поедет к ребятам на передовую! Слава ВСУ! Все будет Украина,

– актриса написала в инстаграме.



Ранее Антонина Хижняк говорила о том, что не жалеет ни копейки ВСУ. По словам актрисы, наша сила сейчас в том, что мы единственные. "Каждый украинец, где бы он ни был, делает все для нашей победы. Мне в это хотелось бы верить. Те люди, которые окружают меня каждый день – волонтеры, ребята из терробороны, ВСУ, это те люди, которым я верю и доверяю свою жизнь, своего ребенка и семьи", – подчеркнула Хижняк.

Сериал "Поймать Кайдаша" , в котором Анастасия Хижняк убедительно сыграла главную роль Мотри, вышел в марте 2020 года. Он был очень смешным и колоритным, в результате завоевал миллионы сердец украинцев. Неудивительно, что сериал сразу преуспел, ведь его создатели по-современному показали сюжет знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Кто еще не видел – рекомендуем к просмотру, это поможет также расслабиться и хоть немного оторваться от новостей о войне.

Все 12 эпизодов доступны в свободном доступе на ютуб-канале СТБ.