Чимало українських зірок кіноіндустрії допомагають армії та захищають країну. До волонтерства долучається кожен охочий, хто має на меті підняти моральний дух українців та допомогти усім потрібним, повідомляє 24 канал.

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Антоніна Хижняк шиє прапори для ЗСУ

За словами акторки, українці вже не вперше довели, що можуть зробити неможливе заради своєї мети, наразі – це перемога. А, щоб ця перемога наблизилася скоріше, зірка вирішила зайнятись волонтерською діяльністю. Днями Антоніна пошила декілька прапорів України та сьогодні відправила їх ЗСУ.

Ще один прапор готовий! Заряджений на перемогу, завтра (14 квітня, – Кіно 24) поїде до хлопців на передову! Слава ЗСУ! Все буде Україна,

– акторка написала в інстаграмі.



Раніше Антоніна Хижняк говорила про те, що не шкодує жодної копійки ЗСУ. За словами актриси, наша сила зараз в тому, що ми – єдині. "Кожен українець, де б він не був, робить все для нашої перемоги. Мені у це б хотілося вірити. Ті люди, які оточують мене щодня – волонтери, хлопці з тероборони, ЗСУ, це ті люди, яким я вірю та довіряю своє життя, своєї дитини та родини", – наголосила Хижняк.

Серіал "Спіймати Кайдаша", в якому Анастасія Хижняк переконливо зіграла головну роль Мотрі, вийшов у березні 2020 року. Він був надзвичайно смішним та колоритним, в результаті завоював мільйони сердець українців. Не дивно, що серіал одразу отримав шалений успіх, адже його творці по-сучасному показали сюжет знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я". Хто ще не бачив – рекомендуємо до перегляду, це допоможе також розслабитися і хоч на трохи відірватися від новин про війну.

Усі 12 епізодів доступні у вільному доступі на ютуб-каналі СТБ.

"Спіймати Кайдаша": дивіться 1 серію серіалу