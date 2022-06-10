Ресурс должен пополняться, – звезда "Поймать Кайдаша" о маленьких радостях во время войны
Источник:инстаграм Антонины Хижняк
Украинская актриса Антонина Хижняк, которая не одну ночь шила флаги защитникам Украины, обратила внимание на радость во время войны. По ее словам, мы должны пополнять ресурс, чтобы оставаться дееспособными и адекватными.
Как и каждый сознательный украинец и здравомыслящая украинка, Антонина Хижняк всеми силами помогает украинской армии. Недавно она делилась информацией о своей волонтерской деятельности и отметила, что не жалеет ни копейки для нашей победы.
Примите во внимание "Заряженные на победу": Мотря из сериала "Поймать Кайдаша" шьет флаги для ВСУ
Чтобы поднять моральный и боевой дух нашим военным, актриса самостоятельно шила флаги, готовила еду, убирала… По ее словам, это ежедневная частица тепла и заботы, которую мы можем отдать ВСУ. А также улыбки, необходимые для того, чтобы чувствовать себя в ресурсе.
Ресурс должен пополняться, – Антонина Хижняк
В инстаграме звезда опубликовала сообщение и прикрепила фото с маленьким сыном. "Имеем ли мы право сейчас чему радоваться? А улыбаться? Можем ли позволить себе подумать о чем-то, кроме войны?" – звезда задала риторический вопрос подписчикам.
Для меня ясно одно: чтобы оставаться дееспособным и адекватным ресурс должен пополняться. И ваши малейшие радости (у каждого свои) – это ваша сила, чтобы действовать дальше, верить и лупить скалу этой проклятой войны, вперед, к победе,
– поделилась актриса.
Звезда призвала посмотреть на наших защитников и посмотреть их видео. По ее словам, все они полны жизнеутверждающей энергии, силы, веры! "Мнения о войне не исчезнут, это то, от чего ни спрятаться, ни забыть, не убежать. Но чтобы помогать другим, нужно сначала наполнить себя, чтобы не стать кому-то бременем. Победим! Слава Украине!", – подытожила звезда.
Антонина Хижняк с сыном / Фото из инстаграмазвезды
Ранее звезда делилась, что украинцы уже не в первый раз доказали, что могут сделать невозможное ради своей цели, сейчас – это победа.
Тарас Цымбалюк об украинском кино
Напомним, Тарас Цымбалюк, сыгравший в паре с Антониной в сериале "Поймать Кайдаша", рассказал о том, каким будет украинское кино. Украинский актер верит, что после победы будет ощутимый рост украинского кино.
В своем инстаграме актер написал, что сейчас все актеры, люди искусства имеют шанс – сниматься в сериалах и фильмах на территории своей земли. Но сейчас главная победа, которая с каждым днем все ближе!
Как отметил актер "Поймать Кайдаша", российский оккупант продолжает уничтожать все украинское. Но культура, по словам звезды, это могущественное оружие каждого народа.