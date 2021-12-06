Режиссер и актеры исторического экшена "Довбуш" рассекретили интересные детали фильма

Недавно создатели фильма Довбуш обнародовали первый официальный трейлер. Премьера приключенческого исторического экшена 12 мая 2022 года.

Как сообщает пресс-служба фильма "Довбуш", режиссер Олесь Санин и другие авторы фильма создали новое украинское кино, призванное объединить всех неравнодушных к Родине. Уже совсем скоро ждет украинцев кино о несокрушимости и отстаивании свободы на фоне бурных событий.

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Для съемок самого масштабного исторического экшена создатели фильма об истории Олексы Довбуша объехали почти всю Западную Украину. Интересно, что фильм снимался также в Тернопольской и Киевской областях. Над постановкой боевых и трюковых сцен работала команда из 30 каскадеров, специальные команды пиротехников и исторических реконструкторов.

Авторы признались, что в некоторые дни на площадке одновременно работали около 600 человек, включая 400 актеров массовых сцен. Специально для фильма пошили более тысячи костюмов, сконструировали уникальные кареты, построили более двадцати исторически достоверных локаций. Это все было сделано для того, чтобы погрузить зрителя в эту уникальную героическую историю.

Это история о том, что невозможно лишить человека свободы: он все равно будет к ней стремиться и искать, даже ценой собственной жизни. Это история о нашей свободе – как внутренней, так и внешней. Это о защите своей семьи, своих интересов, своей чести... О Родине, которая приобретает для нас все большее и большее значение. Родина для нас уже не просто территория, а внутреннее духовное понятие и переживание. Именно сейчас оно становится все более реальным и таким, без которого мы больше не сможем жить, не сможем себя уважать. Тем, что для нас уже стало важнее жизни,

– поделился своим мнением режиссер фильма Олесь Санин.

Кадр со съемочной площадки / Фото пресс-службы фильма "Довбуш"

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же, как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Кадр со съемочной площадки / Фото пресс-службы фильма "Довбуш"

Сергей Стрельников, исполнитель роли Олексы Довбуша, так говорит о своем герое и делится своими впечатлениями от работы над фильмом: "Довбуш был человеком, который стал на защиту своей земли, защищал от захватчика! Тяжелые времена рождают настоящих людей! Конечно, он — герой! Почему он это делал? Потому что он мог! И мне тоже нужно было «смочь» воплотить такую ​​фигуру на экране! Работа над таким фильмом требовала от меня (и не только от меня, но и от всех к ней причастных) отчасти просто сверхчеловеческой выдержки! Это, без преувеличения, самая сложная моя роль! А также самая интересная! Мы пытались сделать нашего Довбуша максимально живым и понятным широкому кругу зрителей».

Сергей Стрельников в роли Олексы Довбуша / Фото из пресс-службы фильма "Довбуш"