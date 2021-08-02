В конце июля завершился последний съемочный блок приключенческо-исторического экшна "Довбуш", создаваемого компанией Pronto Film при поддержке Государственного агентства Украины. Об этом сообщает пресс-служба фильма.

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Чтобы подчеркнуть такое знаковое событие и подогреть интерес зрителей к фильму, его создатели опубликовали официальный видеобекстейдж, созданный на основе материалов нынешних съемок.

Официальный видеобекстейдж исторического фильма "Довбуш": смотрите видео онлайн



Реакция создателей фильма на завершение съемок

Продюсер киноленты Максим Асадчий поделился эмоциями и ожиданиями от ленты:

"Завершение съемок "Довбуша" – это взятие новой высоты в истории украинской киноиндустрии, воплощение амбициозной мечты об украинском масштабном зрительском кино.

Мы работали с невероятной командой сильных и талантливых людей. Как и герои нашего фильма, за эти три года, съемочная группа проявила мощь характера, силу духа и преданность своему делу. Вы взяли на себя масштабные задачи и доказали, что украинское кино готово к такому уровню вызовов.

Отдельная благодарность Госкино Украины и всем нашим партнерам, благодаря которым этот проект выстоял даже во времена, когда казалось рушится весь мир вокруг. Мы надеемся, что вся та неистовая энергия, вложенная в этот фильм, зарядит украинцев на новые подвиги уже этой осенью и будет вдохновлять еще много-много лет".

Исторический фильм "Довбуш": смотрите видео онлайн

Режиссер, продюсер и один из сценаристов фильма Олесь Санин поблагодарил всех причастных к проекту:

"Дорогие мои друзья и коллеги, моя команда парусника под названием "Довбуш". Мы наконец закончили съемки фильма. За этот длительный период мы прошли десятки штормов, но увидели невероятные места. Мы не спали десятки ночей, но удивлялись невероятным рассветам. Работали с Актерами, которых Господь наделил талантом проживать выдуманные нами жизнь. И каждый раз удивлялись их перевоплощению в героев, которых сами придумали, нарисовали, одели, вооружили и поставили в кадр.

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Мы пережили ковидный штиль, но достойно снова собрались и показали, каждый для себя, новую ступень нашего мастерства в профессии.

Есть надежды на то, что все наши усилия не напрасны, надежды, что наш фильм понравится зрителю, надежды на то, что наши мысли, наше творчество, свобода и вера хоть на миг сделают людей лучше".

Исторический фильм "Довбуш" фото / Pronto film

Локации киносъемок "Довбуша"

Места съемок, как и в прошлом году, были довольно разнообразными. Съемки происходили на природных локациях (леса, река, долина), в открытых сейчас замках и крепостях, в восстановленных зданиях и на построенных с нуля декорациях.

павильоны киевской киностудии имени А. Довженко;

историко-архитектурный памятник "Киевская Крепость";

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в с. Пирогово (Киев);

с. Деревянное под Обуховым (Киевская область);

окраина села Микуличин на Ивано-Франковщине;

город Збараж на Тернопольщине;

последний съемочный день проходил на натурной площадке киностудии FILM.UA.

120 человек были задействованы в съемочном процессе последнего блока. А в массовых сценах – более чем 1 500. Среди них были музыканты, крестьяне, мещане, купцы, польские гусары, гренадеры, смоляки, гвардейцы, жовняры, артиллеристы, монахи, врачи, заключенные, ремесленники, шляхта и тому подобное.