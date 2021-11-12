Режиссер "Игры в кальмара" рассказал о финале первого сезона и каким будет продолжение

Почему Ки Хун не сел в самолет? Режиссер Хван Дон Хек рассказал, что другой финал первого сезона "Игры в кальмаре" мог сильно повлиять на развитие шоу.

Недавно Хван Дон Хек подтвердил, что собирается снимать второй сезон сериала, который более чем на 40 дней занял самую высокую позицию на Netflix.

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Каким был финал первого сезона

За несколько метров до посадки на самолет Ки Хун развернулся и ушел вдохновленный и с грандиозными планами. Перед тем в аэропорту он увидел процесс отбора участников на новую игру. Он не успел поговорить с "рекрутером", однако успел забрать карточку у нового "кандидата". Позвонив по номеру карты, Ки Хун еще раз поговорил с фронтменом, он понял, что организация все еще наблюдает за ним. Отказавшись сесть в свой самолет, на котором он должен был увидеть свою дочь, Ки Хун хочет отомстить виновным.

На самом деле мы долго выбирали между двумя разными сценариями финала. Был другой, альтернативный финал, где Ки Хун сел в самолет и улетел,

– рассказал режиссер.

Действительно ли Ки Хун принимает решение уйти и вернуться в свою семью, чтобы достичь собственного счастья? Хван Дон Хек решил, что на вопрос "Почему мир стал таким, каков он сейчас?" можно ответить только в случае, если Ки Хун вернется.

По словам Хван Дон Хека, альтернативный финал изменил бы сюжетную линию второго сезона. "Если бы Ки Хун сел в этот самолет, возможно, второй сезон был бы о том, как он переживает травму от того, что видел, как умирают 455 человек, хоть и находился в солнечном Лос-Анджелесе, в компании своей дочери. Но финал первого сезона был построен так, чтобы попасть к истокам антиутопических игр, в которых оказался Ки Хун".

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