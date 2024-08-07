Французский режиссер Гаспар Ноэ приехал в Москву: у Зеленского отреагировали

Французский режиссер Гаспар Ноэ якобы приехал в Россию, не объявляя об этом официально. В Офисе Президента прокомментировали такое решение.

Новости о приезде французского режиссера в страну-агрессора появились на российских пропагандистских СМИ и в телеграмм-каналах. Он якобы посетил два ночных клуба в Москве. По словам одного из российских журналов, Гаспар Ноэ также должен принять участие в закрытом мероприятии.

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Вероятно, это был неофициальный визит Гаспара Ноэ. Ведь сам он никак не прокомментировал и не подтвердил, действительно ли приехал в Россию.

Гаспар Ноэ в Москве / Фото из российских СМИ

В Офисе Президента отреагировали на решение француза показаться в стране-агрессоре. У Зеленского назвали позицию Гаспара Ноэ "очень странной".

"Украину сегодня поддерживает весь цивилизованный мир, французский народ и лидер Эммануэль Макрон. Как можно приезжать в Россию, которая похищает и убивает детей, совершает акты геноцида против украинцев ежедневно, и развлекаться по приглашению российского режима? Зачем? Россия должна быть в культурной и системной изоляции сейчас", – написал Андрей Ермак.

Гаспар Ноэ известен своими фильмами "Любовь", "Необратимость", "Вход в пустоту" и "Экстаз". В основном это провокационные и контроверсионные ленты, в которых поднимаются темы алкоголя и психотропных веществ. Интересно, что фильм "Любовь" запретили к просмотру в России из-за большого количества порнографических сцен.