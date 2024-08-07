Новини про приїзд французького режисера до країни-агресора з'явилися на російських пропагандистських ЗМІ та у телеграм-каналах. Він начебто відвідав два нічні клуби у Москві. За словами одного з російських журналів, Гаспар Ное також має взяти участь у закритому заході.

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Ймовірно, це був неофіційний візит Гаспара Ное. Адже сам він ніяк не прокоментував і не підтвердив, чи справді приїхав до Росії.

Гаспар Ное у Москві / Фото з російських ЗМІ

В Офісі Президента відреагували на рішення француза показатися в країні-агресорці. У Зеленського назвали позицію Гаспара Ное "дуже дивною".

"Україну сьогодні підтримує весь цивілізований світ, французький народ та лідер Еммануель Макрон. Як можна приїздити в Росію, яка викрадає і вбиває дітей, здійснює акти геноциду проти українців щодня, і розважатися на запрошення російського режиму? Навіщо? Росія має бути в культурній і системній ізоляції зараз", – написав Андрій Єрмак.

Гаспар Ное відомий своїми фільмами "Любов", "Незворотність", "Вхід у порожнечу" та "Екстаз". Здебільшого це провокативні та контроверсійні стрічки, в яких підіймаються теми алкоголю та психотропних речовин. Цікаво, що фільм "Любов" заборонили до перегляду в Росії через велику кількість порнографічних сцен.