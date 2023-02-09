Режиссер из Франции обратилась к украинцам и назвала нас мужественным народом: "Я восхищаюсь"

Недавно вышла в прокат романтическая драма "Одним прекрасным утром" Мии Хансен-Леве. Во время интервью с 24 каналом, она пригласила украинцев к просмотру фильма, а также отметила мужество украинского народа.

9 февраля началась четвертая прокатная неделя фильма. Его покажут в двух кинотеатрах: "Октябрь" в Киеве и "КиноБум" в Ивано-Франковске. Мировая премьера фильма состоялась в Каннах, где получил премию Europa Cinemas Label Award как лучший европейский фильм.

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Миа Хансен-Лево обратилась к украинцам

"Привет, украинцы. Я режиссер фильма "Одним прекрасным утром", и я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы, возможно, уже посмотрели или решили пересмотреть мой фильм. Я не очень хорошо умею презентовать себя, для меня это сложно", – начала режиссер.

Я восхищаюсь украинским народом, который с таким мужеством борется за свою свободу. И я бы никогда не подумала, что мой фильм выйдет в прокат в Украине в таком контексте, во время войны. Я очень хотела бы выразить свою благодарность и восхищение дистрибьютору, который все еще заинтересован в выпуске моих фильмов, когда вокруг происходит так много более важных вещей. Спасибо,

– сказала она в интервью 24 каналу.

По сюжету "Одним прекрасным утром", молодая мать-одиночка Сандра живет в Париже. Ее жизнь полна заботы о маленькой дочери и больном отце, состояние которого стремительно ухудшается. Вдруг в ее жизни появляется новое увлечение - женат ученый Клеман.

Главные роли исполнили Леа Сейду, известная из лент "Спектр" и "Не время умирать" об агенте 007, и Паскаль Греггори. "В нем есть богатый внутренний мир, который есть не у всех актеров", – сказала режиссер.

"Одним прекрасным утром": смотрите трейлер