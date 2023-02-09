9 лютого розпочався четвертий прокатний тиждень фільму. Його покажуть у двох кінотеатрах: "Жовтень" у Києві та "КіноБум" у місті Івано-Франківськ. Світова прем’єра фільму відбулася у Каннах, де він отримав премію Europa Cinemas Label Award як найкращий європейський фільм.

Читайте наш ексклюзив Захоплююся українським народом, – Мія Хансен-Льове про війну в Україні та українку в її фільмі

Міа Хансен-Льове звернулася до українців

"Вітаю, українці. Я режисерка фільму "Одного чудового ранку", і я хотіла б подякувати вам за те, що ви, можливо, уже подивилися або вирішили переглянути мій фільм. Я не дуже добре вмію презентувати себе, для мене це складно", – почала режисерка.

Я захоплююся українським народом, який з такою мужністю бореться за свою свободу. І я ніколи не подумала б, що мій фільм вийде в прокат в Україні в такому контексті, під час війни. Я дуже хотіла б також висловити свою подяку та захоплення дистриб’ютору, який усе ще зацікавлений у випуску моїх фільмів, коли довкола відбувається так багато важливіших речей. Дякую,

– сказала вона в інтерв’ю 24 каналу.

За сюжетом "Одного чудового ранку", молода мати-одиначка Сандра мешкає в Парижі. Її життя сповнене турботи про маленьку дочку та хворого батька, стан якого стрімко погіршується. Раптом у її житті з’являється нове захоплення — одружений науковець Клеман.

Головні ролі виконали Леа Сейду, відома зі стрічок "Спектр" і "Не час помирати" про агента 007, та Паскаль Греггорі. "У ньому є багатий внутрішній світ, який є не в усіх акторів", – сказала режисерка.

"Одного чудового ранку": дивіться трейлер