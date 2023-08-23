Режиссер Ларс фон Триер вступился за россиян заявлением о F-16 для Украины: Данилов ему ответил

Знаменитый датский режиссер Ларс фон Триер высказался о передаче F-16 Украине и пожалел российских окупантов. Ему ответил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Известный датский режиссер Ларс фон Триер прокомментировал последние новости о сотрудничестве Украины и Дании. Он высказался против передачи истребителей F-16 по Украине.

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Известный режиссер оконфузился

Ларс фон Триер решил пожалеть российских окупантов. Он обратился к Зеленскому, Путину и премьер-министру Дании.

Господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпожи (премьеру Дании) Фредериксен (вчера, словно по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, улыбаясь от уха до уха): "Жизни россиян тоже важные!". С наилучшими пожеланиями, Ларс,

– написал режиссер.



Скриншот с инстаграммой режиссера

Алексей Данилов ответил режиссеру

, Ларс фон Триер – культовый датский режиссер и киносценарист. Он известен по фильму "Танцующая во тьме", за который получил "Золотую пальмовую ветвь". К режиссеру остается противоречивое отношение со стороны зрителей – не все согласны с его взглядами на юмор и гендерные отношения. Известно, что Ларс фон Триер боролся с депрессией и алкогольной зависимостью, а в августе 2022 ему диагностировали болезнь Паркинсона.

Секретарь СНБО обратился к датскому режиссеру в сети. Он поделился простым советом: представить, что в его город каждый день летит российская ракета, он теряет близких или свой дом. Хотя это не все последствия вторжения России.

"В таком случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты – реальную, а не выдуманную жизнь", – отметил Алексей Данилов.

Война – это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть. За каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача. Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне – убийцы.

Успехи Зеленского в Дании

Президент Владимир Зеленский 20 августа прибыл в Данию, где встретился с лидером правительства Мэтте Фредериксен. На пресс-конференции она объявила о том, что передает 19 истребителей F-16. Напомним, что самолеты очень нужны, чтобы защитить наше небо. По прогнозам, первая партия должна прибыть в Новый год.

Зеленский и Фредериксен вместе посетили авиабазу Скридструп. Они посидели в истребителе F-16, которые должны быть переданы Украине.