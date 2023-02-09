Не хотелось верить, – французский режиссер призналась, что переживала за Украину еще до 24 февраля

Сейчас весь мир внимательно следит за событиями в Украине. Французский режиссер Миа Хансен-Леве рассказала о своих эмоциях, когда узнала, что Россия напала на Украину.

В интервью 24 Канала кинорежиссер романтической драмы "Одним прекрасным утром" поделилась, что постоянно следит за новостями в Украине. Даже до 24 февраля она понимала, что угроза полномасштабного вторжения велика и сильно переживала.

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Миа Хансен-Леве о том, как отреагировала на войну в Украине

Я еще даже до того следила за новостями, потому что угроза становилась все более реальной, хотя и не хотелось верить в это. Я имею в виду, что я была в курсе того, что происходит с самого начала. Я на это потратила много внимания и эмоций. И я до сих пор слежу за событиями,

– сказала она.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, режиссер почувствовала злобу. "Вообще злоба для меня не самое сильное чувство. Но в конкретном случае с войной в Украине я, очевидно, была более чем зла. Я была поражена. Меня тоже охватила печаль. И эта сильная злость и большая грусть остаются до сих пор. И я думаю, что они будут дальше. Эти эмоции останутся со мной еще долго после окончания войны".

Коротко об "Одним прекрасным утром"

Напомним, новый фильм Мии Хансен-Леве рассказывает о молодой матери-одиночке Сандре, проживающей в Париже. Ее жизнь полна заботы о маленькой дочери и больном отце, состояние которого стремительно ухудшается. Вдруг в ее жизни появляется новое увлечение – женат ученый Клеман.

Главную роль сыграла звезда французская актриса Леа Сейду, известная из лент "Спектр" и "Не время умирать" об агенте 007, а также "Отель Гранд Будапешт" и "Французский вестник". За свою актерскую работу в "Одно замечательное утро" она была номинирована на Премию Европейской киноакадемии.

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 91% на основе 77 отзывов со средней оценкой 7,9 из 10. На Metacritic лента получила 85 баллов из 100 на основе 29 рецензий.

Сегодня, 9 февраля, начинается четвертая прокатная неделя фильма. Его покажут в двух кинотеатрах: "Октябрь" в Киеве и "КиноБум" в Ивано-Франковске.

"Одним прекрасным утром": смотрите трейлер ленты