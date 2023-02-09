В інтерв'ю 24 Каналу кінорежисерка романтичної драми "Одного чудового ранку" поділилася, що постійно стежить за новинами в Україні. Навіть до 24 лютого вона розуміла, що загроза повномасштабного вторгнення є великою і сильно переживала.

Читайте наш ексклюзив Захоплююся українським народом, – Мія Хансен-Льове про війну в Україні та українку в її фільмі

Міа Хансен-Льове про те, як відреагувала на війну в Україні

Я ще навіть до того стежила за новинами, бо загроза ставала все реальнішою, хоч і не хотілося вірити в це. Тож я маю на увазі, що я була в курсі того, що відбувається із самого початку. Я на це витратила багато своєї уваги та емоцій. І я досі стежу за подіями,

– сказала вона.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, режисерка відчула злість. "Взагалі злість для мене не є найсильнішим почуттям. Але в конкретному випадку з війною в Україні я, очевидно, була більш ніж зла. Я була вражена. Мене теж охопив смуток. І ця сильна злість та великий сум залишаються досі. І я думаю, що вони будуть надалі. Ці емоції залишаться зі мною ще довго після закінчення війни".

Коротко про "Одного чудового ранку"

Нагадаємо, новий фільм Мії Хансен-Льове розповідає про молоду мати-одиначку Сандру, що мешкає в Парижі. Її життя сповнене турботи про маленьку дочку та хворого батька, стан якого стрімко погіршується. Раптом у її житті з’являється нове захоплення — одружений науковець Клеман.

Головну роль зіграла зірка французька акторка Леа Сейду, відома зі стрічок "Спектр" і "Не час помирати" про агента 007, а також "Готель Ґранд Будапешт" і "Французький вісник". За свою акторську роботу в "Одного чудового ранку" вона була номінована на Премію Європейської кіноакадемії.

На сайті Rotten Tomatoes фільм має рейтинг схвалення 91 % на основі 77 відгуків із середньою оцінкою 7,9 із 10. На Metacritic стрічка отримала 85 балів зі 100 на основі 29 рецензій.

Сьогодні, 9 лютого, розпочинається четвертий прокатний тиждень фільму. Його покажуть у двох кінотеатрах: "Жовтень" у Києві та "КіноБум" у місті Івано-Франківськ.

"Одного чудового ранку": дивіться трейлер стрічки