Можно осилить за вечер: новый остросюжетный мини-сериал на Netflix, который держит интригу до конца

Если вы хотите окунуться в интересную, остросюжетную историю, но не засиживаться долго над сериалом, то лента "Резиденция" станет для вас идеальным вариантом. Мини-сериал, который насчитывает всего 8 эпизодов, можно посмотреть за 8 часов, так что вы легко сможете осилить его всего за вечер.

В материале Кино 24 рассказываем подробнее о сюжете и о том, что говорят зрители после просмотра ленты. Смотрите также подробнее о самой популярной новой комедии на Netflix, которая стала фаворитом среди украинских зрителей.

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Что известно о мини-сериале "Резиденция"

Премьера ленты состоялась 20 марта 2025 года. Здесь вы увидите тайны, убийства, секретную службу эксцентричных персонажей, борьбу за власть и многое другое.

Зрители отмечают, что сериал – очень разносторонний. Особого шарма добавляет юмор – замечательный, парадоксальный, по их словам, напоминает атмосферу "Без глазури". Многие отмечают, что пересмотрел сериал на одном дыхании.

Это легкий вариант для вечернего просмотра – несмотря на то, что ему не хватает динамики, в целом он оставляет приятное впечатление. Некоторых зрителей несколько раздражает главная героиня из-за своей "непревзойденности", однако интересный сюжет и увлекательная атмосфера все компенсируют. Главное, как советуют сами зрители, – не сравнивать события сериала с реальностью, а просто наслаждаться просмотром.

"Резиденция": смотрите онлайн трейлер сериала

По сюжету, в Белом доме случается убийство. Это дело нужно решить немедленно, ведь такой инцидент влияет на имидж государства.

Чтобы быстро раскрыть преступление и избежать огласки, дело поручают частному детективу – Корделии Капп. Это женщина с нестандартными методами расследования, которые не всегда соответствуют традиционным канонам. Однако, возможно, именно ее умения помогут быстро найти виновных?