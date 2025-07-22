У матеріалі Кіно 24 розповідаємо детальніше про сюжет та про те, що кажуть глядачі після перегляду стрічки. Дивіться також детальніше про найпопулярнішу нову комедію на Netflix, яка стала фаворитом серед українських глядачів.

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Що відомо про мінісеріал "Резиденція"

Прем'єра стрічки відбулась 20 березня 2025 року. Тут ви побачите таємниці, вбивства, секретну службу ексцентричних персонажів, боротьбу за владу та чимало іншого.

Глядачі відзначають, що серіал – дуже різнобічний. Особливого шарму додає гумор – чудовий, парадоксальний, за їхніми словами, нагадує атмосферу "Без глазурі". Багато хто зазначає, що переглянув серіал на одному диханні.

Це легкий варіант для вечірнього перегляду – попри те, що йому бракує динаміки, загалом він залишає приємне враження. Деяких глядачів дещо дратує головна героїня через свою "неперевершеність", однак цікавий сюжет і захоплива атмосфера все компенсують. Головне, як радять самі глядачі, – не порівнювати події серіалу з реальністю, а просто насолоджуватися переглядом.

"Резиденція": дивіться онлайн трейлер серіалу

За сюжетом, у Білому домі трапляється вбивство. Цю справу потрібно вирішити негайно, адже такий інцидент впливає на імідж держави.

Аби швидко розкрити злочин і уникнути розголосу, справу доручають приватному детективу – Корделії Капп. Це жінка з нестандартними методами розслідування, які не завжди відповідають традиційним канонам. Однак, можливо, саме її вміння допоможуть швидко знайти винних?