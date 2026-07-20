Фото и видео с матча опубликовала жена актера в инстаграме. Правда, лицо сына она, как обычно, скрыла – конфиденциальность превыше всего, даже когда рядом сидит голливудская легенда.



Ричард Гир, Алехандра Сильва и Хавьер Бардем / Фото из инстаграма Алехандры Сильвы



В кадре также запечатлелся актер Хавьер Бардем. Он и Хир позировали, держа в руках футболку сборной Испании.

Без масштабного шоу, конечно, не обошлось. В перерыве между таймами на сцене успели выступить сразу Шакира, Мадонна, BTS и Джастин Бибер – то есть даже зрители, которым футбол совершенно безразличен, вряд ли успели заскучать.

Жена актера, Алехандра Сильва, в своем посте назвала этот день одним из тех, которые запоминаются на всю жизнь.

Наблюдать за тем, как Испания становится чемпионом мира, было смесью радости, волнения, объятий и гордости, – написала она



Ричард Гир, Алехандра Сильва и ее сын Альберт / Фото из инстаграма Алехандры Сильвы



Напомним, Ричард Гир и Алехандра Сильва поженились в 2018 году, а в 2024-м окончательно променяли голливудскую суету на солнечную Испанию – родину супруги. Решение, как видно, оказалось вполне логичным: теперь актер не просто живет в стране своей жены, но и празднует ее спортивные победы в первых рядах.

Недавно в сети обсуждали фото молодого Ричарда Гира, на которых трудно узнать звезду.