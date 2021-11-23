Ридли Скотт поделился деталями о сериалах по миру "Чужого" и "Бегущего по лезвию"

Режиссер Ридли Скотт в интервью BBC в понедельник подтвердил, что пилот первой серии десятисерийного шоу по вселенной "Бегущего по лезвию" уже написан. Вместе с тем, создатели сериала подготовили и общую концепцию шоу.

Кто занимается созданием сценария сериала, пока неизвестно. Относительно сериала в мире "Бегущего по лезвию" известно лишь, что начальная концепция шоу предусматривает 10 эпизодов, а продолжительность каждого – 1 час.

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Мы уже написали пилотную серию "Бегущего по лезвию" и "Библию" (документ, содержащий основные характеристики героев, места действия и другие детали). Мы видим "Бегущего по лезвию" как телешоу, понимаем, о чем будут серии общей продолжительностью в 10 часов,

– рассказал Скотт.

"Солдатский ранец", "Дом Гуччи" и "Последняя дуэль"

Также режиссер работает над пилотным эпизодом "Чужого", сериал по которому будет состоять из восьми-десяти частей.

Кроме того, 15 января начнутся съемки следующего фильма Скотта – драмы Kitbag ("Солдатский ранец" или "Вещмешок") о Наполеоне Бонапарте, роль которого сыграет Хоакин Феникс ("Джокер"). Роль супруги правителя Франции исполнит Джоди Комер.

В октябре в мировой прокат вышел фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль". Действие картины происходит во Франции в XIV веке. В фильме сыграли Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек и другие.

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А в ноябре в украинском прокате выходит "Дом Гуччи" – фильм Скотта, основанный на книге Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности". В нем рассказывается об истории любви и предательства между Патрицией Реджани (Леди Гага) и Маурицио Гуччи (Адам Драйвер). Также в картине снялись Джаред Лето, Аль Пачино, Джереми Айронс и другие известные актеры.