"Трудности перевода" (2003)

Одним из главных фильмов нулевых стала лента "Трудности перевода", которую заслуженно считают выдающейся для молодого режиссера Софии Копполы. Дуэт пожилого и расслабленного Билла Мюррея и Скарлетт Йоханссон запомнился многим зрителям своей необычностью и гармоничностью.

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Оба как настоящие аутсайдеры презирают социальные игры и этикет, теряются в церемониях и не могут понять, зачем они оказались в Токио в статусе чужестранцев. Они рады встретить родственную душу, с которой можно перекинуться словцом на родном языке.

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"Вики Кристина Барселона" (2008)

Две американки Вики и Кристина приезжают в Барселону, чтобы провести чудесное лето. Они давно дружат и схожи практически во всем, кроме отношения к любви. Вики – скоро собирается замуж, она ценит в отношениях стабильность, спокойствие, доверие друг к другу. Кристина – наоборот, для нее любовь – это ураган страсти, который налетит внезапно, перевернет весь мир, а затем так же быстро исчезнет.

Совсем скоро обе героини знакомятся с харизматичным испанцем Хуаном Антонио, после чего все трое погружаются в интересное и увлекательное эмоциональное путешествие.

Трейлер "Вики Кристина Барселона": смотрите видео онлайн

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"Престиж" (2006)

Лондон на рубеже XIX-XX веков. Два известных фокусника, Роберт Энджер и Альфред Борден, когда-то были приятелями, но после несчастного случая, произошедшего прямо во время выступления, их сотрудничеству пришел конец. Теперь они не просто конкуренты, а враги. Как в любимом мастерстве, так и в личной жизни.

Лучшим трюком того времени стало "перемещение человека", но у каждого фокусника свой способ выполнения одного и того же номера. Борден первым разрабатывает схему эффектного "перемещения", которую не так просто уличить. Теперь Энджер не может спать спокойно. Он посылает к Бордену свою помощницу, поручив ей хитростью выманить секрет. А если этого будет мало – Энджер готов рискнуть всем ради победы.

Трейлер "Престиж": смотрите видео онлайн

"Побудь в моей шкуре" (2013)

Действие разворачивается в Шотландии, где однажды появляется существо, которое пришло буквально из ниоткуда. Оно вселяется в тело обольстительной брюнетки с алой помадой. Эта девушка ежедневно ездит по трассе Эдинбург-Глазго, подбирая случайных попутчиков.

Конечно, пышногрудая красотка с зелеными глазами не может не привлечь внимание автостопщиков, которые с удовольствием соглашаются на ее предложение подвезти. Однако, подобрав очередную жертву, красавица парализует несчастного и использует в своих целях…

Интересный факт! Фильм принимал участие в 70-м Венецианском кинофестивале и, безусловно, вызвал удивление и ажиотаж публики.

Трейлер "Побудь в моей шкуре": смотрите видео онлайн

"Страсти Дон Жуана" (2013)

Главный герой Джон Мартелло проводит жизнь в наглой лени: зависает с друзьями, смотрит фильмы для взрослых, а по ночам ходит по клубам, где ищет себе подружку на ночь, дольше женщины у него не задерживаются.

Так он и жил, совсем ни о чем не беспокоясь, пока не встретил Барбару (Скарлетт Йоханссон). Девушка оказалась столь же загадочной, сколь и красивой. И Джон впервые в жизни понял, что готов немного постараться ради встречи с ней.

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Барбара обожает голливудские мелодрамы и Джон делает вид, что тоже в восторге от сладких историй любви. Она испытывает его снова и снова, не подпуская к себе, пока не убедится, что он именно тот, кто ей нужен. И Джон втягивается в ее игру. Но однажды Барбара застает Джона за немыслимым, по ее мнению, делом – просмотром фильмов для взрослых. Джону придется постараться объяснить ей, кто он на самом деле.

Трейлер "Страсти Дон Жуана": смотрите видео онлайн