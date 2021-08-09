"Рик и Морти" 5 сезон 9 серия: когда ждать финальный эпизод сериала

Вместо двух стандартных серий создатели шоу выпустят одну. После 8 эпизода "Рика и Морти" лента возьмет паузу. Премьера финальной состоится в воскресенье, 5 сентября, и продлится аж час.

Вместе с датой выхода финальной серии пятого сезона "Рика и Морти" в твиттер swimpedia показала тизер к 9 эпизоду – Морти уволили, Рик пытается найти ему замену.

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Возможно, в финале сезона станет все понятно о судьбе Бет: в 8 серии Rickternal Friendshine of the Spotless Mort выяснилось, что с ней не все так просто.

Премьера пятого сезона долгожданного и любимого поклонниками "Рика и Морти" состоялась 20 июня 2021 года.

Характеры персонажей Рика и Морти

Морти – глуповатый мальчик в расцвете пубертатного периода. Рик – дедушка Морти – настоящий гений, который за пару минут может сконструировать робота или создать устройство для наделения собак интеллектом. Единственные ценности в его жизни – бутылка спиртного и Морти. Каждая серия – невероятное приключение, в котором герои оказываются за считанные минуты от смерти, но гениальность Рика всегда выручает.

Что рассказывает пятый сезон сериала

В новом сезоне Морти подрос – ему исполнилось 15 лет в конце третьего сезона. Он начнет проявлять гораздо больше сопротивления эксцентричным выходкам Рика. Ученому станет сложнее брать внука с собой. Тем не менее приключения дружной семьи продолжатся: вместе они посетят планеты, совершат несколько пространственных прыжков и поставят мир под угрозу не менее пяти раз! Кстати, один из эпизодов новой части выйдет в стиле аниме.

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Интересные факты о шоу

В сериале Рик и Морти озвучивает один человек – отец-основатель проекта Джастин Ройланд;

В 2015 году Рик и Морти перекочевали на страницы комикса: сценарий разработал Зак Горман, а рисунки подготовил Си Джей Кэннон. Однако, этот проект не стал популярным и быстро закрылся;

Музыкальная тема сериала была написана для другого проекта Ройланда, который так и не увидел свет. Мультфильм должен был называться "Собачий мир" и рассказывать о людях, что живут в мире, подчиненном власти антропоморфных собак;

Джастин Ройланд изначально планировал выпуск коротких серий по 11 минут каждая, но генпродюсер канала Adult swim настоял на стандартном хронометраже. В результате каждый эпизод длится ровно 22 минуты – кроме 9 серии 5 сезона, которая продлится час;

Пес Морти – Снафлс – копия собаки Джастина Ройланда;

Финальные титры – не причина выключать очередную серию любимого шоу – после них зрителя ждет еще минутка качественного юмора.