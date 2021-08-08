Мы собрали 11 лучших фильмов за последние 10 лет, которые получили наибольшее количество наград и положительных отзывов от зрителей и критиков. Лучшие режиссеры с культовыми лентами в подборке Кино 24.

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Культовые фильмы последнего 10-летия

1. Паразиты

Режиссер: Пон Джун Хо

Год: 2019

Комическая жестокая классовая притча, которая показывает, как общество может быть настолько сильным, насколько сильны его самые уязвимые люди. История о членах бедной сеульской семьи, где они один за другим начинают работать на семью богачей в их элегантном особняке. Фильм стал первой южнокорейской картиной, которая получила, кажется, все возможные награды в 2020 году:

"Золотая пальмовая ветвь" в Каннах,

премия "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке",

первый иностранный фильм, получивший премию Гильдии актеров США за лучший актерский состав,

лауреат премий Оскар-2020 сразу в четырех номинациях за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу, лучший оригинальный сценарий, лучший художественный фильм на иностранном языке.

Интересно, что режиссер ленты Пон Джун Хо специально предоставил персонажу работу репетитора, ведь только эта работа может допустить встречу людей из разных классов в Южной Корее.

"Паразиты" 2019: смотрите трейлер фильма

2. Ла-Ла Ленд

Режиссер: Дэмиен Шазель

Год: 2016

Сценариста и режиссера Дэмиена Шазеля сравнивают с Квентином Тарантино, ведь они оба одинаково одаренные эксперты своего дела, которые интуитивно умеют правильно соединить прошлое и настоящее, чтобы обогатить их. Драматический мюзикл - хит 2016 года, который получил признание критиков. Ультрасовременная дерзкая сага о шоу-бизнесе, которая рассказывает о джазовом пианисте (Райан Гослинг) и актрисе (Эмма Стоун), чья страсть друг к другу неразрывно связана с их карьерными амбициями. Третий мюзикл в истории премии "Оскар" за лучший фильм. Стоит отметить, что "Ла-ла Лэнд" побил рекорд "Оскара" и был номинирован в 14-ти номинациях, и получил шесть побед.

"Ла-ла Ленд" 2016: смотрите трейлер фильма

3. Великий Гэтсби

Режиссер: Баз Лурманн

Год: 2013

Лента База Лурманна, которая открывала 66-й Каннский кинофестиваль, снята по мотивам одноименного романа американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Действия фильма разворачиваются в 20-х годах ХХ века в США, поэтому фильм стал замечательным зеркалом атмосферы неизвестного до тех пор экономического успеха и громких джаз-вечеринок на фоне зарождения организованной преступности, которая стояла на темной стороне богатства. Для того, чтобы максимально точно воссоздать эпоху, Лурманн сотрудничал с лучшими и популярными исполнителями современной музыки в США и мира: Jay-Z, Бейонсе, Will.i.am, Fergie, Ланой Дель Рей, группами Florence+the Machine и The xx, а также с певицей Sia. Несмотря на неоднозначные отзывы зрителей и критику фильм победил на премиях "Оскар", BAFTA, получил премии Гильдии артдиректора США и Премии AACTA Award и другие.

"Великий Гэтсби" 2013: смотрите трейлер фильма

4. Однажды... в Голливуде

Режиссер: Квентин Тарантино

Год: 2019

Одна из самых ожидаемых премьер от культового Квентина Тарантино – девятая киноработа режиссера. События фильма происходит летом 1969 года и рассказывают о сюжете, который основан на реальных событиях. На одной съемочной площадке встретились две звезды Голливуда – Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. В центре повествования бывшая звезда вестернов Год Далтон и его дублер Клиф Битт. У всех событий в картине "тарантиновский" особый шарм, где даже деятельность серийного убийцы Чарльза Мэнсона и его секты происходит на границе драмы, триллера и комедии. Мировая премьера картины состоялась в мае 2019 года на 72-м Каннском международном кинофестивале. Фильм принес Брэду Питту Оскар за лучшую роль второго плана, а также лента получила Оскар за работу художника-постановщика. Больше всего побед фильм получил на премии "Золотой глобус".

"Однажды... в Голливуде" 2019: смотрите трейлер фильма

5. Социальная сеть

Режиссер: Дэвид Финчер

Год: 2010

Что может быть круче, чем фильм, в котором Facebook предстает в образе сокрушительный машины, которая поглощает человеческие души. "Социальная сеть" разыгрывается как бессмысленная шекспировская трагедия, которая с каждой минутой приобретает дополнительный резонанс. Фильм был настолько актуальным по тематике, получил восемь номинаций на Оскар (и три победы (!), включая лучший адаптированный сценарий), еще до появления фейковых новостей, скандалов с твиттером и безжалостным тиктоком. Это единственный художественный фильм 2010 года, по поводу которого профессиональные критики вынести единодушный положительный вердикт. Фильм даже был назван Квентином Тарантино как любимый фильм, что уже само по себе делает его культовым.

"Социальная сеть" 2010: смотрите трейлер фильма

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6. Лобстер

Режиссер: Йоргос Лантимос

Год: 2015

Сюрреалистическая притча о мире, где нужно построить отношения или стать животным, получила всего лишь три награды Каннского фестиваля 2016 года. Автор предлагает нам модель жуткой антиутопии, в которой никто не может жить в одиночестве, должен обязательно быть в паре, – этим и было обусловлено название фильма. Тот, кто все же никак не может адаптироваться к реалиям мира должен превратиться в животное на выбор. Интересно, что кинокритик Variety Гай Лодж назвал фильм "зловеще смешной сатирой на зацикленное на отношениях общество", что, похоже, не оставит актуальность картины еще очень долго.

"Лобстер" 2015: смотрите трейлер фильма

7. Зеленая книга

Режиссер: Питер Фаррелли

Год: 2019

Оскароносный фильм о дружбе, который раскрывает нам истинную историю джазового пианиста Дона Ширли и его итальянца-водителя Тони. Смелый фильм, который освещает острую тему расовой дискриминации шестидесятых годов ХХ века, ведь "Зеленая книга" – это справочник, в котором собраны все безопасные места для афроамериканцев того времени. Картина получила три награды в номинациях 91-вой премии Оскар за "Лучший фильм", "Лучший сценарий" и "Лучшую мужскую роль второго плана".

"Зеленая книга" 2019: смотрите трейлер фильма

8. Отель Гранд Будапешт

Режиссер: Уэс Андерсон

Год: 2014

Фильм буквально "прогремел" в 2015 году и получил сразу несколько престижных кинопремий, включая "Золотой глобус", четыре статуэтки "Оскара" и пять премий Британской академии кино и телевизионных искусств. Шедевр от Уэса Андерсона, как всегда с уникальный звездным кастом, рассказывает о невероятных приключениях консьержа Густава (Рэйф Файнс) и его помощника/преемника Зеро Мустафы (Тони Револори) из знаменитого отеля вымышленной республики Зубровка (названа в честь польской водки – Кино 24). Двое друзей становятся свидетелями и заложниками борьбы за наследство богатой мадам Ди.

"Отель Гранд Будапешт" 2014: смотрите трейлер фильма

9. Начало

Режиссер: Кристофер Нолан

Год: 2010

Лента Кристофера Нолана, у которой в 2010 году не было ни конкурентов, ни фильмов, с которыми ее можно было бы сравнить, – поразила зрителей уникальным сюжетом и интригующим замыслом. Получила в 2011 году 4 Оскара и три премии BAFTA за звук, операторскую работу и визуальные эффекты. Стильная и сильная драма об искуплении и силе идей: настоящая площадка для чистого воображения. В фильме даже есть открытый финал, вроде, "Бегущего по лезвию".

"Начало" 2010: смотрите трейлер фильма

10. Интерстеллар

Режиссер: Кристофер Нолан

Год: 2014

Такой уж тот Голливуд странный, что специально для съемок одного эпизода фильма выращивают 500 акров кукурузы! На сюжет режиссеров вдохновили теории физика-теоретика Кипа Торна, который сыграл самого себя в фильме. Сначала над фильмом работал Стивен Спилберг, а затем присоединился и Кристофер Нолан. По предложению последнего на главную роль пригласили Мэттью Макконахи. Чтобы вдохновить актеров, режиссер пригласил на съемочную площадку настоящего астронавта – Маршу Ивинс. События фильма происходят в недалеком будущем во время техногенной катастрофы. Земля страдает от засухи. Поэтому ученые и астронавты ищут способы переселить человечество на более пригодную для жизни планету. Поэтому в новую галактику отправляется группа ученых с экс-летчиком. В 2015 году фильм завоевал премию "Оскар" и премию BAFTA за лучшие визуальные эффекты.

"Интерстеллар" 2014: смотрите трейлер фильма

11. Джокер

Режиссер: Тодд Филлипс

Год: 2019

Новейшая версия предыстории извечного протагониста Бэтмена – Джокера – Артура Флека, которого на этот раз сыграл Хоакин Феникс. Актер колебался соглашаться ли на роль в экранизации комиксов DC, но, похоже, не прогадал, ведь именно за эту роль он получил Оскар и критики поставили его игру рядом с каноническими Жжокерами Хита Леджера и Джека Никлсона. Альтернативная история становления личности Джокера, который из-за своих проблем с психикой и жестокости окружающих превращается в отчаянного злодея Готэм-Сити. Интересно, что фильм стал самым кассовым фильмом киновселенной DC и получил "жестокий" рейтинг для кинотеатров.

"Джокер" 2019: смотрите трейлер фильма