Разом із датою виходу фінальної серії п’ятого сезону "Ріка і Морті" у твітер swimpedia показала тизер до 9 епізоду – Морті звільнили, Рік намагається знайти йому заміну.

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Можливо, у фіналі сезону стане все зрозуміло про долю Бет: у 8 серії Rickternal Friendshine of the Spotless Mort з'ясувалося, що з нею не все так просто.

Прем'єра п'ятого сезону довгоочікуваного і улюбленого шанувальниками "Ріка і Морті" відбулася 20 червня 2021 року.

Характери персонажів Ріка і Морті

Морті – дурнуватий хлопчик в розквіті пубертатного періоду. Рік – дідусь Морті – справжній геній, який за пару хвилин може сконструювати робота або створити пристрій для наділення собак інтелектом. Єдині цінності в його житті – пляшка спиртного і Морті. Кожна серія – неймовірна пригода, в якій герої опиняються за лічені хвилини від смерті, але геніальність Ріка завжди виручає.

Що розповідає п’ятий сезон серіалу

У новому сезоні Морті підріс – йому виповнилося 15 років наприкінці третього сезону. Він почне виявляти набагато більше опору ексцентричним витівкам Ріка. Вченому стане складніше брати онука із собою. Проте, пригоди дружної родини продовжаться: разом вони відвідають планети, здійснять кілька просторових стрибків і поставлять світ під загрозу не менше п'яти разів! До речі, один з епізодів нової частини вийде в стилі аніме.

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Цікаві факти про шоу

У серіалі Ріка і Морті озвучує одна людина – батько-засновник проєкту Джастін Ройланд;

У 2015 році Рік та Морті перекочували на сторінки коміксу: сценарій розробив Зак Горман, а малюнки підготував Сі Джей Кеннон. Однак, цей проєкт не став популярним і швидко закрився;

Музична тема серіалу була написана для іншого проєкту Ройланда, який так і не побачив світ. Мультфільм повинен був називатися "Собачий світ" і розповідати про людей, що живуть у світі, підпорядкованому владі антропоморфних собак;

Джастін Ройланд спочатку планував випуск коротких серій – по 11 хвилин кожна, але генпродюсер каналу Adult swim наполіг на стандартному хронометражі. Унаслідок кожен епізод триває рівно 22 хвилини – окрім 9 серії 5 сезону, яка триватиме годину;

Пес Морті – Снафлс – копія собаки Джастіна Ройланда;

Фінальні титри – не причина вимикати чергову серію улюбленого шоу – після них глядача чекає ще хвилинка якісного гумору.