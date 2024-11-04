Римма Зюбина призналась, готова ли она возглавить Госкино: "У нас очень плохие дела"

Украинская актриса Римма Зюбина неоднократно высказывала критику в адрес Марины Кудерчук, которая в июле 2024 года была уволена с должности главы Госкино. Зюбина подчеркивала, что для этой важной роли нужен более компетентный человек.

Актриса поделилась своими мыслями в интервью, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Балючие темы". Там Римма Зюбина честно призналась, хотела бы она сама возглавить эту должность.

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Римма Зюбина честно призналась, хотела бы возглавить Госкино или нет

Римма Зюбина выразила серьезную критику в адрес Марины Кудерчук, которая возглавляла Госкино, утверждая, что ее руководство привело к фактическому уничтожению украинской киноотрасли. Актриса подчеркнула, что ситуация в киноиндустрии является ужасной. Она отметила, что фильмы, которые сейчас выходят на экраны, на самом деле были запущены еще в период 2018-2020 годов, что свидетельствует об отсутствии новых идей и проектов.

У нас очень плохие дела. Госкино руководила Марина Кудерчук, которая просто уничтожила киноотрасль. У нас ужасная ситуация с кино,

– говорит Римма Зюбина.

Интервью Риммы Зюбиной: смотрите видео онлайн

Зюбина считает, что управление Госкино было передано некомпетентному лицу, что негативно повлияло на развитие отрасли. Она считает, что для восстановления украинского кинематографа нужен новый подход и специалисты, которые действительно разбираются в своем деле и способны реагировать на современные вызовы.

"Я не согласилась бы возглавить Госкино. Есть более компетентные люди. Или, если бы я с этими людьми пошла в команде. Ну, наверное нет. Там сейчас надо очень много разгребать", – прокомментировала Зюбина.

Актриса призывает к активным изменениям, чтобы украинское кино снова стало конкурентоспособным и привлекало внимание зрителей.