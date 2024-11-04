Акторка поділилася своїми думками в інтерв'ю, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Балючі теми". Там Римма Зюбіна чесно зізналася, чи хотіла б вона сама очолити цю посаду.

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Римма Зюбіна чесно зізналася, чи хотіла б очолити Держкіно

Римма Зюбіна висловила серйозну критику на адресу Марини Кудерчук, яка очолювала Держкіно, стверджуючи, що її керівництво призвело до фактичного знищення української кіногалузі. Акторка підкреслила, що ситуація в кіноіндустрії є жахливою. Вона зазначила, що фільми, які нині виходять на екрани, насправді були запущені ще в період 2018-2020 років, що свідчить про відсутність нових ідей і проєктів.

У нас дуже кепські справи. Держкіно керувала Марина Кудерчук, яка просто знищила кіногалузь. У нас жахлива ситуація з кіно,

– каже Римма Зюбіна.

Інтерв'ю Римми Зюбіної: дивіться відео онлайн

Зюбіна вважає, що управління Держкіно було передане некомпетентній особі, що негативно вплинуло на розвиток галузі. Вона вважає, що для відновлення українського кінематографа потрібен новий підхід і фахівці, які справді розуміються на своїй справі та здатні реагувати на сучасні виклики.

"Я не погодилася б очолити Держкіно. Є більш компетентні люди. Або, якби я з цими людьми пішла у команді. Ну, напевно ні. Там зараз треба дуже багато розгрібати", – прокоментувала Зюбіна.

Акторка закликає до активних змін, щоб українське кіно знову стало конкурентоспроможним і привертало увагу глядачів.