Ради этого важного мероприятия Римма решила отказаться от съемок в одном из украинских фильмов. В материале Кино 24 узнаете, что известно об этом фестивале и что сказала актриса.

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Фестиваль "UKRAINA! Festival Filmowy" в Варшаве: что известно

Фестиваль "UKRAINA! Festival Filmowy" стал настоящим праздником для украинского кинематографа, на котором в прошлом году было представлено более 60 фильмов. Римма, шутя, ответила, почему радуется, что отказалась от участия в съемках фильма.

Теперь у меня, наконец, будет что ответить на традиционный вопрос журналистов: "Вы когда-нибудь отказывались от съемок? Почему?",

– отметила актриса.

Римма поделилась, что ее пригласили в жюри несколько месяцев назад, а приглашение на съемки пришло позже. Из-за наложения сроков она выбрала поддержку кинофестиваля, ведь считает, что это уникально – проводить фестиваль украинского кино в течение девяти лет.

"Меня пригласили в жюри кинофестиваля "Ukraїna! Festiwal Filmowy" в Варшаву несколько месяцев назад, приглашение в фильм появилось позже. Неожиданно совпали сроки, и я выбрала не роль и гонорар, а поддержку кинофестиваля, потому что это уникально: 9 лет проводить фестиваль именно украинского кино", – отметила Зюбина.



Римма Зюбина на фестивале / Фото Пресс-служба

Римма подчеркнула важность поддержки мероприятий, которые продвигают украинское кино за рубежом, особенно в условиях войны и информационной борьбы.

Самое важное в моем выборе то, что этот кинофестиваль организуют не украинцы, а поляки! Все эти годы, когда не хватало финансирования, когда украинского кино было не так уж и много, когда была пандемия, когда происходили вбросы пропаганды в отношения наших стран, Beata Bierońska Lach и Martyna Lach Martynski влюблены в кино Украины и делятся этой любовью с польским зрителем,

– говорит Римма Зюбина.

Она выразила глубокую благодарность организаторам, ведь их поддержка является неоценимой. "Я могу только быть рядом в знак огромной благодарности, ведь вместе мы – большая сила в борьбе за правду!" – сказала актриса, подчеркивая важность единства в эти сложные времена.