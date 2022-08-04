"Пила с ней кофе": Римма Зюбина о директорке школы на Киевщине, которая "сливала" позиции ВСУ

Украинская актриса Римма Зюбина поделилась, что директор школы на Киевщине, которая "сливала" позиции ВСУ, – ее знакомая. Они вместе ходили на кофе и даже своего сына звезда хотела вести в его заведение.

Директор Алла Душкина, которая сдавала позиции ВСУ в Киевской области и планировала стать министром образования в оккупационном органе, в свое время немало общалась с актрисой Риммой Зюбиной. Об этом звезда рассказала в своем фейсбуке.

Узнайте больше Активная фаза битвы за Донбасс подходит к концу, а Херсон скоро уволят, – Олег Сенцов

Римма Зюбина рассказала об Алле Душкине, которая "сливала" позиции ВСУ

"Узнала на 160 день великой войны фамилию директора киевской школы, которая была наводчицей", – рассказала актриса.

Мать родная, а ведь я у нее когда-то проводила благотворительные встречи с детьми, беседы об искусстве, пила с ней кофе в ее кабинете и даже хотела переводить своего Сына в ее школу. Пусть Бог милует!,

– призналась актриса.

Зюбина дополнила, что надеется, что "таки была в ее списках художников-патриотов на расстрел". "Чтобы не плакать, я смеялась", – подытожила она.

Ранее Римма Зюбина рассказала о коллегах-трусах, молчащих о войне. По словам актрисы, россиян сейчас справедливо хейтят в мире. Ведь "ответственность есть у каждого".

Что известно о деле с Душкиной

Расследование установило, что обвиняемая до начала военной агрессии россии против Украины работала директором одной из частных столичных школ. Женщина имела пророссийские взгляды и поддерживала кафиров.

"Она сотрудничала с представителем россии, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связи со спецслужбами россии. Женщина передавала ему информацию о местонахождении ВСУ и терробороны, а также о государственных, политических и культурных деятелях Украины, выступающих против российской агрессии", – говорится в релизе.

В вознаграждение за свою работу обвиняемая планировала получить должность министерства образования в оккупационном органе. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В конце июля стало известно, что суд выпустил из-под стражи Аллу Душкину под залог в 500 тысяч гривен.