Директорка Алла Душкіна, яка здавала позиції ЗСУ на Київщині й планувала стати міністром освіти в окупаційному органі, свого часу чимало спілкувалася з акторкою Риммою Зюбіною. Про це зірка розповіла у своєму фейсбуці.

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Римма Зюбіна розповіла про Аллу Душкіну, яка "зливала" позиції ЗСУ

"Дізналась на 160 день великої війни прізвище директорки київської школи, що була навідницею", – розповіла акторка.

Мати рідна, а я ж у неї колись проводила благодійні зустрічі з дітьми, бесіди про мистецтво, пила з нею каву в її кабінеті й навіть хотіла переводити свого Сина в її школу. Хай Бог милує!,

– зізналася актриса.

Зюбіна доповнила, що має надію, що "таки була в її списках митців-патріотів на розстріл". "Щоб не плакать, я сміялась", – підсумувала вона.

Раніше Римма Зюбіна розповіла про колег-боягузів, які мовчать про війну. За словами акторки, росіян зараз справедливо хейтять у світі. Адже "відповідальність є у кожного".

Що відомо про справу з Душкіною

Розслідування встановило, що обвинувачена до початку військової агресії росії проти України працювала директором однієї з приватних столичних шкіл. Жінка мала проросійські погляди та підтримувала окупантів.

"Вона співпрацювала з представником росії, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами росії. Жінка передавала йому інформацію щодо місцеперебування ЗСУ та тероборони, а також стосовно державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії", – йдеться в релізі.

У винагороду за свою роботу обвинувачена планувала отримати посаду міністерки освіти в окупаційному органі. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наприкінці липня стало відомо, що суд випустив з-під варти Аллу Душкіну під заставу 500 тисяч гривень.