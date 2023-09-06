Звезда поделилась, что ее Даниил многое не рассказывает об этих поездках. Но отмечал, что был в Бахмуте и говорил, что это очень красивый городок с красивыми стенописями. Римма призналась, что у сына произошла огромная переоценка ценностей – о профессии и будущем.

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Римма Зюбина о сыне, который ездит на фронт

Актриса в интервью Алине Доротюк сказала, что раньше, до большой войны, она звонила сыну и всегда вместо "Сын, ты поел?" спрашивала "Сын, ты счастлив?". "Теперь вопрос изменился на "Ты выгребаешь, сын?". Он отвечает: "Ну, не очень". Тогда говорю ему: "Я тоже нет. Но знаешь, если мы с тобой можем об этом говорить, то у нас есть еще силы. А это значит, что мы очень даже выгребаем", – рассказала она.

Зюбина поделилась, что помнит глаза Даниила, когда тот приехал из Бучи. "Тогда я поняла, что он впервые увидел, как тела лежат на улице, впервые увидел смерть такой, – сказала Римма. – И организация этих поездок доходила до такого абсурда! Вот они ехали, договаривались с кем-то из ребят, потому что им надо именно на передовую, чтобы сделать репортаж. Ждали-ожидали, им каждый раз обещали "завтра", а потом отказывали. И они возвращались в Киев, а потом снова ехали и пробовали".

Звезда отметила, что несколько раз переговоры срывались, тогда она писала всем знакомым военным: "Привет, слушай, я знаю, где ты. Возьми, пожалуйста, моего ребенка. Мне очень нужно, чтобы он попал на передок". Они отвечали: "Зюбина, вот ты нормальная? То есть здесь мамы звонят нам и просят, чтобы их детей не брали. А ты договариваешься, чтобы твоего ребенка скорее пустили на передок". Я говорила: "Понимаете, у меня другая логика. Он скорее сделает материал и скорее приедет".



Римма Зюбина с сыном / Viva!