Зірка поділилася, що її Даниїл багато не розповідає про ці поїздки. Але зазначав, що був у Бахмуті й казав, що це дуже красиве містечко з гарними стінописами. Римма зізналася, що в сина відбулася величезна переоцінка цінностей – про професію та майбутнє.

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Римма Зюбіна про сина, який їздить на фронт

Акторка в інтерв'ю Аліні Доротюк сказала, що раніше, до великої війни, вона телефонувала синові й завжди замість "Сину, ти поїв?" питала "Сину, ти щасливий?". "Тепер питання змінилося на "Ти вигрібаєш, сину?". Він відповідає: "Ну, не дуже". Тоді кажу йому: "Я теж ні. Але знаєш, якщо ми з тобою можемо про це говорити, то в нас ще є сили. А це означає, що ми навіть дуже вигрібаємо", – розповіла вона.

Зюбіна поділилася, що пам'ятає очі Даниїла, коли той приїхав з Бучі. "Тоді я зрозуміла, що він вперше побачив, як тіла лежать на вулиці, вперше побачив смерть отакою, – сказала Римма. – І організація цих поїздок доходила до такого абсурду! От вони їхали, домовлялися з кимось з хлопців, бо їм треба саме на передову, щоб зробити репортаж. Чекали-чекали, їм щоразу обіцяли "завтра", а потім відмовляли. І вони поверталися в Київ, а потім знову їхали й пробували".

Зірка зазначила, що кілька разів перемовини зривалися, тоді вона писала всім знайомим військовим: "Привіт, слухай, я знаю, де ти. Візьми, будь ласка, мою дитину. Мені дуже треба, щоб він потрапив на передок". Вони відповідали: "Зюбіна, от ти нормальна? Тобто тут мами дзвонять нам і просять, щоб їхніх дітей не брали. А ти домовляєшся, щоб твою дитину швидше пустили на передок". Я казала: "Розумієте, в мене інша логіка. Він швидше зробить матеріал і швидше приїде".



Римма Зюбіна з сином / Viva!