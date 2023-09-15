Римма Зюбина, снявшаяся в "Юрике", попросила прощения у каждого, кому сделала больно

Актриса Римма Зюбина, которая первой отказалась от сотрудничества с россиянами в 2014 году, снялась в скандальном фильме "Юрик". Звезда осознает свою ответственность и попросила прощения у каждого, кому сделала больно этой ролью.

Премьера военной драмы "Юрик" прошла в День независимости, 24 августа. Фильм, по словам авторов, основан на реальных событиях и рассказывает историю обычной украинской семьи из Мариуполя, боровшейся за право жить во время войны. После выхода фильм поднял шум в сети, ведь "реальность была гораздо жестче, чем ее художественное осмысление". Авторы удалили фильм из всех ресурсов и работают над новой версией.

Смотрите также От интриг к адреналину: 5 крутых сериалов о ставках на спорт и азартных играх

Римма Зюбина извинилась за роль в "Юрике"

Римма сыграла бабушку главного героя Юрика. В своем сообщении в фейсбуке она отметила, что съемки сцен с ней длились два дня Она дополнила, что "никаким образом не пыталась унизить, растоптать, уничтожить память и обесценить все, что пережили мариупольцы".

Несмотря на то, что у меня было всего 2 съемочных дня в проекте "Юрик", я осознаю свою ответственность, потому что являюсь частью команды. У меня не было оснований не доверять режиссеру и продакшену, потому что с "Основафильм" раньше было сотрудничество, и мы сняли, на мой взгляд, важный проект,

– поделилась Римма.

"Сначала актрисе послали текст, она сделала самопробы и отправила видео. Ее утвердили на роль и дали подписать контракт, по которому украинский актер не имеет права вмешиваться в работу режиссера и художника. "Некоторые режиссеры не дают полностью читать сценарий, некоторые не пускают пересмотреть отснятый дубль", – пишет она.

"Нет, я не рабыня, и сниматься меня никто не заставлял. (...) Могу ли я уйти с площадки, если я не согласен с чем-то и меня не слышат?"

Наверное, но я никогда так не поступала. Я читала сценарий. Основной темой был – ребенок на войне", – дополнила она.

Римма Зюбина / Фото из фейсбука

Помимо этого, Зюбина написала, что с момента прочтения сценария до выхода фильма происходит много изменений и здесь актер не имеет возможности влиять на результат, потому что не присутствует во время монтажа.

Никогда в жизни я не делила украинцев на регионы, потому что если пожар в общем доме, то ты бежишь и спасаешь этот дом, даже если горит не в твоей квартире и не на твоем этаже. Я никогда не была оторвана от того, что происходит в стране. У меня в Мариуполе были знакомые, которые не выходили на связь больше месяца, которых бросали в подвал, которые не могли уехать. Мариуполь – это и моя боль!

– подытожила звезда.

Узнайте больше Жена погибшего режиссера монтажа Виктора Онисько отказалась от ордена "За заслуги"

Как украинцы реагировали на фильм "Юрик"

Ирма Витовская-Ванца отметила, что инцидент с фильмом "Юрик" дает повод задуматься всем, кто будет производить игровой контент о войне По ее словам, снимать фильмы о событиях, где описаны темы массовых убийств – это большой цинизм. Звезда подчеркнула, что возможность говорить о войне есть, на экране действительно можно рассказать многие истории, но попросила коллег не брать грех на душу. "Мариуполь, Буча, Изюм… Еще много ада откроем, не рискуйте собственным именем. Для таких тем есть документальное кино", – написала она в фейсбуке.

Украинская кастинг-директор Алла Самойленко согласилась с Ирмой и подчеркнула, что этот "хороший" фильм, советующий друг другу – эксплуатация человеческой эмфатичности. "Ребенок в кадре, тема войны, которая всех без исключения триггерит – вот люди и подключаются. И плачут, говорят. Вот тут и кроется дьявол. Это беспроигрышная тема, святая тема, о которой, если бы не возмущение мариупольцев откровенной ложью, не можно было бы и слова сказать плохого. На это рассчитывали производители. Здесь как ни сними – а своего зрителя этот продукт найдет".