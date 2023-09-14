Героя хотели наградить посмертно. Виктор "Тарантино" Онисько погиб в конце 2022 года в боях за Украину. У воина осталась 9-летняя дочь Захария, пережает 24 Канал.

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Жена погибшего режиссера монтажа Виктора Онисько отказалась от ордена "За заслуги"

Как известно, Владимир Зеленский подписал указ от 8 августа 2023 года "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Украинского кино" за значительный личный вклад в развитие украинской кинематографии, важную роль в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за многолетнюю добросовестную работу. . Список лиц, награжденных государственными наградами, был опубликован на официальном вебсайте Госкино.

В комментарии "Общественное Культура" Ольга Бирзул сообщила, среди награжденных нет специалистов, которые с начала полномасштабного вторжения, представляют Украину на международных кинофестивалях. По ее мнению, в списке отмеченных есть только лица, лояльные деятельности Госкино.

По мнению жены погибшего героя, кинематографисты, вставшие на защиту страны добровольно, не должны быть включены в один список с оставшимися в тылу.

Ольга Бирзул отметила, что это неуважение к погибшим военным и тем, кто продолжает служить в армии. "Большинство из них все еще не могут вернуться к своей любимой работе из-за ограничений по демобилизации", – говорится в сообщении.

Что известно о Викторе Ониське

Виктор Онисько был режиссером монтажа и работал над многими украинскими проектами.

Сериалы:

"Кофе с кардамоном" (монтаж первого блока), 2021 год;

"Сашка", 2021 год;

"До свидания, мальчики", 2014 год;

"Бабочки", 2013 год;

"Личная жизнь следователя Савельева", 2012 год;

"Мертвый. Жив. Опасный", 2006 год.

Фильмы: