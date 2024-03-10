Ведь, по ее словам, для сохранения единства в стране язык имеет решающее значение, особенно во время большой войны с Россией. Иначе украинцы могут потерять свое государство.
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Что Римма Зюбина думает об украинцах, которые до сих пор потребляют российский контент
Она не понимает людей, которые не вынесли уроки после Революции Достоинства и начала большой войны и до сих пор слушают российскую музыку, или смотрят фильмы и сериалы.
Мне кажется, что никакой мягкой украинизации уже быть не может,
– отметила Зюбина.
Римма считает, что для того, чтобы в конце концов украинцы отказались от всего российского, им нужно тщательно изучить историю.
Если мы сейчас не удержим страну на фундаментальных вещах для государственности, в частности языке, то потеряем страну. Потом можем вернуть все территории, но не будем единственными,
– отметила актриса.
Римма Зюбина / Фото из инстаграма актрисы
Кто такая Римма Зюбина
- Это известная украинская актриса. Свой путь она начала в 19 лет, когда присоединилась к Закарпатскому областному музыкально-драматическому театру.
- Уже в 1992 году Римма дебютировала в фильме Дмитрия Томашпольского "О безумной любви, снайпере и космонавте".
- За время карьеры актриса продемонстрировала свой талант в около 90 телевизионных фильмах и семи полнометражных лентах. В то же время исключительная игра в фильме "Гнездо горлицы" (2016) принесла ей номинацию на кинопремию "Золотая Дзига" за лучшую женскую роль.
- Среди недавних работ Зюбиной – роль бабушки в военной драме "Юрик", которая рассказывает об 11-летнем мальчике, что убегает из охваченного войной Мариуполя.