Адже, за її словами, для збереження єдності в країні мова має вирішальне значення, особливо під час великої війни з Росією. Інакше українці можуть втратити свою державу.
Радимо Для весняних вечорів: 5 високорейтингових мінісеріалів з небанальним сюжетом
Що Римма Зюбіна думає про українців, які досі споживають російський контент
Вона не розуміє людей, котрі не винесли уроки після Революції Гідності та початку великої війни й досі слухають російську музику, чи переглядають фільми та серіали.
Мені здається, що ніякої лагідної українізації уже бути не може,
– наголосила Зюбіна.
Римма вважає, що для того, щоб зрештою українці відмовилися від всього російського, їм потрібно ретельно вивчити історію.
Якщо ми зараз не втримаємо країну на фундаментальних речах для державності, зокрема мові, то втратимо країну. Потім можемо повернути всі території, але не будемо єдиними,
– зазначила акторка.
Римма Зюбіна / Фото з інстаграму акторки
Хто така Римма Зюбіна
- Це відома українська акторка. Свій шлях вона розпочала у 19 років, коли приєдналася до Закарпатського обласного музично-драматичного театру.
- Вже в 1992 році Римма дебютувала у фільмі Дмитра Томашпольського "Про шалене кохання, снайпера і космонавта".
- За час кар'єри акторка продемонструвала свій талант у близько 90 телевізійних фільмах та семи повнометражних стрічках. Водночас виняткова гра у фільмі "Гніздо горлиці" (2016) принесла їй номінацію на кінопремію "Золота Дзиґа" за найкращу жіночу роль.
- Серед нещодавніх робіт Зюбіної – роль бабусі у воєнній драмі "Юрик", яка розповідає про 11-річного хлопчика, що тікає з охопленого війною Маріуполя.