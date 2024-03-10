Никакой мягкой украинизации, - известная актриса раскритиковала людей, смотрящих российское кино

Римма Зюбина высказалась об украинцах, которые до сих пор потребляют российский контент. В частности, просматривают фильмы и сериалы. Она считает, что сегодня никакой мягкой украинизации не может быть.

Ведь, по ее словам, для сохранения единства в стране язык имеет решающее значение, особенно во время большой войны с Россией. Иначе украинцы могут потерять свое государство.

Советуем Для весенних вечеров: 5 высокорейтинговых мини-сериалов с небанальным сюжетом

Что Римма Зюбина думает об украинцах, которые до сих пор потребляют российский контент

Она не понимает людей, которые не вынесли уроки после Революции Достоинства и начала большой войны и до сих пор слушают российскую музыку, или смотрят фильмы и сериалы.

Мне кажется, что никакой мягкой украинизации уже быть не может,

– отметила Зюбина.

Римма считает, что для того, чтобы в конце концов украинцы отказались от всего российского, им нужно тщательно изучить историю.

Если мы сейчас не удержим страну на фундаментальных вещах для государственности, в частности языке, то потеряем страну. Потом можем вернуть все территории, но не будем единственными,

– отметила актриса.



Римма Зюбина / Фото из инстаграма актрисы

Кто такая Римма Зюбина