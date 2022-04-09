Решение Академии: Уилл Смит не сможет посещать Оскар следующие 10 лет

Академия кинематографических искусств и наук США запретила актеру Виллу Смиту посещать церемонию Оскар следующие 10 лет. Причиной стала пощечина Крису Року.

В то же время, Академия заявила, что не будет забирать заслуженную статуэтку Смита, которую он получил 27 марта за роль в фильме "Король Ричард". Более того, актера смогут номинировать на премию в последующие годы, ему только нельзя будет посещать Оскар.

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Уилл Смит не сможет посещать Оскар следующие 10 лет

Это действие, которое мы делаем в ответ на поведение Вилла Смита, является шагом к важнейшей цели – защите безопасности наших гостей и восстановлению доверия к Академии. Мы также надеемся, что это успокоит всех участников и пострадавших,

говорится в сообщении Академии.

Как известно, актер уже отреагировал на решение Киноакадемии и ответил, что уважает его.

Я принимаю и уважаю решение Академии,

– отметил Уилл Смит.

Скандал с Уиллом Смитом на Оскаре: что следует знать

Перед вручением награды за лучший документальный фильм бывший ведущий Оскара Крис Рок грубо пошутил по поводу облысения жены Смита Джады Пинкетт-Смит. Он сказал, что не может дождаться, когда увидит ее в фильме "Солдат Джейн 2".

Затем актер Уилл Смит ворвался на сцену и ударил Рока, а позже выкрикнул: "Не говори имени моей жены своим гребаным ртом!". После этого Смит получил награду за лучшую мужскую роль за исполнение роли Ричарда Уильямса в спортивной драме "Король Ричард".

После скандала на Оскаре Netflix приостановил работу над будущим боевиком под названием "Быстрый и свободный" (Fast & Loose). Уилл Смит в нем должен был сыграть главную роль.

Теперь отказ компаний от участия Вилла Смита – не единственное последствие его пощечины на Оскаре. Хотя актер и извинился за свое поведение, назвав его непростительным, шокирующим, и неуместным, но также решил отказаться от членства в американской Академии кинематографических искусств и наук.

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