Как выяснилось, девушка покинула актерство и в 33 года нашла себя в кардинально другой профессии. Многих людей ее выбор может сильно удивить. Далее в материале 24 Канал расскажет, что известно о жизни Риты и кем она стала.

Читайте также Что известно о звезде фильма "КИЛЛХАУС" Сергее Стрельникова и развелся ли он с женой

Где сейчас Рита Бум?

Ранее одесситка училась за границей, где осваивала профессию стилиста. По специальности никогда не работала, однако стала актрисой.

В сериалити "Киев днем и ночью" имела второстепенную роль, а в проекте "Холостяк" Иракли Макацария решил не строить с девушкой отношения.

Вообще о ее жизни после проекта известно не так много. Например, в 2022 году она жила в Польше. Рита публиковала инстаграм-сторис, где рассказывала, что готовит национальное блюдо польской кухни – журек.

Сегодня же девушка активно развивает свой блог. На ее инстаграм-аккаунт подписано 148 тысяч человек. А в описании страницы говорится, что она "работает со смертью". И это не шутка.

Выяснилось, что в 33 года Рита стала танатопрактиком.

Для справки. Танатопрактик – это специалист, который занимается подготовкой тела умершего человека к погребению. В обязанности входит: гигиеническая обработка, бальзамирование, реставрация внешности, макияж и одевание одежды.

На инстаграм-странице она объясняет подписчикам в чем заключается суть ее работы, а также отвечает на вопросы, которые интересуют людей. К примеру, в одном из видео рассказывала о макияже для умерших и тонатоинъекции.

По отметкам геолокаций в инстаграме можно предположить, что девушка работает в Польше, город Лодзь. Об этом свидетельствует сообщение за 16 марта, где Рита писала, что вместе с польским коллегой провели первый курс для тонатопрактиков.

Но в соцсети также есть отметки из Украины.

Что известно о проекте "Киев днем и ночью"?

"Киев днем и ночью" – это адаптация немецкого телесериала "Berlin – Tag & Nacht". Этот проект стал первым в Украине в жанре сериалити. Транслировался на "Новом канале" с 2016 по 2019 годы.

"Киев днем и ночью": смотрите онлайн трейлер сериалити

Сериал закрыли из-за низких рейтингов пятого сезона. Сюжет развивался вокруг ряда главных героев – их личные жизни, карьеры, друзья и тому подобное.

В 2025 году на экране вышел проект "Киев 24/7". Он является похожим уже к упомянутому сериалити, однако уже с другими актерами и сюжетными поворотами.