Известная украинская актриса, которая мобилизовалась в ВСУ, рассказала о работе медиков на фронте

Украинская актриса Рита Бурковская, которая осенью 2023 года мобилизовалась в 3-ю штурмовую бригаду Вооруженных Сил Украины. Бурковская поделилась впечатлениями от работы медиков на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм актрисы. Она рассказала, как трудно военным не только терпеть физическую боль, но и переживать эмоциональную изоляцию, когда нет возможности получить поддержку от родных и близких.

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Рита Бурковская о работе медиков на фронте

По словам Риты, на передовой раненые часто вынуждены ждать помощи в условиях, где каждая секунда имеет значение, а поддержка близких, к сожалению, невозможна. Она отметила, что, несмотря на огромную боль и тяжелые условия, военные должны научиться терпеть, поскольку ситуация на фронте не всегда позволяет оперативно получить медицинскую помощь.

Раненый военный должен все-таки терпеть. Потому что ситуация жесткая. Надо ждать, потому что ситуация вокруг жесткая, или приехать и терпеть, потому что тебя спасают, а родных рядом нет,

– объяснила Бурковская.

Рита подчеркнула, что медики не только слаженно и профессионально работают, но и успевают создавать атмосферу поддержки даже в самые сложные моменты. Бурковская отметила, что они всегда четко знают свои обязанности, работают слаженно и без паники, что позволяет военным чувствовать себя спокойнее в чрезвычайно стрессовых ситуациях.

"Когда я вижу наших медиков, медсестер, санитаров, мне было бы спокойно. Все слаженные, все четко знают, работают", – поделилась актриса.

Рита также рассказала, что медики на передовой обращают внимание даже на мельчайшие детали, которые способны значительно облегчить состояние раненых. Они не только быстро диагностируют травмы, но и оперативно оказывают всю необходимую помощь, чтобы уменьшить боль и стресс пациентов.

Отдельно актриса отметила большую роль эмоциональной поддержки, которую медики оказывают военным даже через простые слова. Это позволяет раненым чувствовать себя менее одинокими и более уверенными в том, что их лечат и поддерживают на всех этапах лечения. Простой, но важный жест, как теплое слово или небольшая шутка, способен поднять моральный дух и способствовать более быстрому выздоровлению.

Рита Бурковская выразила свое глубокое уважение и восхищение профессионализмом медиков на передовой, подчеркивая, что именно благодаря их преданности и высокому уровню подготовки раненые могут чувствовать себя в безопасности даже в таких тяжелых условиях.