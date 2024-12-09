Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм акторки. Вона розповіла, як важко військовим не тільки терпіти фізичний біль, але й переживати емоційну ізоляцію, коли немає можливості отримати підтримку від рідних і близьких.

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Рита Бурковська про роботу медиків на фронті

За словами Рити, на передовій поранені часто змушені чекати допомоги в умовах, де кожна секунда має значення, а підтримка близьких, на жаль, є неможливою. Вона зазначила, що, попри величезний біль і важкі умови, військові мають навчитися терпіти, оскільки ситуація на фронті не завжди дозволяє оперативно отримати медичну допомогу.

Поранений військовий має все-таки терпіти. Бо ситуація жорстка. Чи треба чекати, бо ситуація навколо жорстка, чи приїхати й терпіти, бо тебе рятують, а рідних поруч нема,

– пояснила Бурковська.

Рита підкреслила, що медики не тільки злагоджено і професійно працюють, але й встигають створювати атмосферу підтримки навіть у найскладніші моменти. Бурковська зазначила, що вони завжди чітко знають свої обов'язки, працюють злагоджено і без паніки, що дає змогу військовим почуватись спокійніше у надзвичайно стресових ситуаціях.

"Коли я бачу наших медиків, медсестер, санітарів, мені було б спокійно. Всі злагоджені, все чітко знають, працюють", – поділилася акторка.

Рита також розповіла, що медики на передовій звертають увагу навіть на найдрібніші деталі, які здатні значно полегшити стан поранених. Вони не тільки швидко діагностують травми, а й оперативно надають всю необхідну допомогу, щоб зменшити біль і стрес пацієнтів.

Окремо акторка наголосила на великій ролі емоційної підтримки, яку медики надають військовим навіть через прості слова. Це дає змогу пораненим відчувати себе менш самотніми та більш впевненими в тому, що їх лікують і підтримують на всіх етапах лікування. Простий, але важливий жест, як тепле слово чи невеликий жарт, здатний підняти моральний дух і сприяти швидшому одужанню.

Рита Бурковська висловила свою глибоку повагу та захоплення професіоналізмом медиків на передовій, підкреслюючи, що саме завдяки їхній відданості та високому рівню підготовки поранені можуть відчувати себе у безпеці навіть у таких важких умовах.