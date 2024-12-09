Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм актрисы. Она рассказала, как трудно военным не только терпеть физическую боль, но и переживать эмоциональную изоляцию, когда нет возможности получить поддержку от родных и близких.

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Рита Бурковская о работе медиков на фронте

По словам Риты, на передовой раненые часто вынуждены ждать помощи в условиях, где каждая секунда имеет значение, а поддержка близких, к сожалению, невозможна. Она отметила, что, несмотря на огромную боль и тяжелые условия, военные должны научиться терпеть, поскольку ситуация на фронте не всегда позволяет оперативно получить медицинскую помощь.

Раненый военный должен все-таки терпеть. Потому что ситуация жесткая. Надо ждать, потому что ситуация вокруг жесткая, или приехать и терпеть, потому что тебя спасают, а родных рядом нет,

– объяснила Бурковская.

Рита подчеркнула, что медики не только слаженно и профессионально работают, но и успевают создавать атмосферу поддержки даже в самые сложные моменты. Бурковская отметила, что они всегда четко знают свои обязанности, работают слаженно и без паники, что позволяет военным чувствовать себя спокойнее в чрезвычайно стрессовых ситуациях.

"Когда я вижу наших медиков, медсестер, санитаров, мне было бы спокойно. Все слаженные, все четко знают, работают", – поделилась актриса.

Рита также рассказала, что медики на передовой обращают внимание даже на мельчайшие детали, которые способны значительно облегчить состояние раненых. Они не только быстро диагностируют травмы, но и оперативно оказывают всю необходимую помощь, чтобы уменьшить боль и стресс пациентов.

Отдельно актриса отметила большую роль эмоциональной поддержки, которую медики оказывают военным даже через простые слова. Это позволяет раненым чувствовать себя менее одинокими и более уверенными в том, что их лечат и поддерживают на всех этапах лечения. Простой, но важный жест, как теплое слово или небольшая шутка, способен поднять моральный дух и способствовать более быстрому выздоровлению.

Рита Бурковская выразила свое глубокое уважение и восхищение профессионализмом медиков на передовой, подчеркивая, что именно благодаря их преданности и высокому уровню подготовки раненые могут чувствовать себя в безопасности даже в таких тяжелых условиях.