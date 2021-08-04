Риз Уизерспун стала самой богатой актрисой в мире, – Forbes

4 августа 2021 , 16:05
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Источник:

Forbes

Голливудская актриса Риз Уизерспун продала свою компанию Hello Sunshine, созданную в 2016 году, и стала богаче на 900 миллионов долларов. Больше о компании, фильмографии и гонорарах актрисы – читайте дальше.

Таким образом, личный капитал Риз Уизерспун увеличился до 400 миллионов долларов. По новому рейтингу Forbes, это сделало ее самой богатой и самой высокооплачиваемой актрисой в мире!

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Новым владельцем стала медиакомпания, стартап Blackstone, который возглавляют бывшие руководители Disney Том Стеггс и Кевин Майер. Считают, что нынешнее топ-руководство Hello Sunshine останется и продолжит свою работу над проектами. Риз Уизерспун и гендиректор компании Сара Харден войдут в состав директоров новой организации, название которой пока не разглашается.

Hello Sunshine идеально подходит для нашего видения новой компании следующего поколения, связанной с развлечениями, технологиями и контентом. Мы стремимся вдохновлять, развлекать и увлекать мировую аудиторию,
заявили Стеггс и Майер.

В своем инстаграме звезда Риз Уизерспун прокомментировала:

"Какой потрясающий день! Я запустила Hello Sunshine, чтобы изменить представление о женщинах в СМИ. За последние несколько лет мы наблюдали, как наша миссия реализуется через книги, телевидение, фильмы и соцсети. Сегодня мы делаем огромный шаг вперед, установив партнерские отношения с @blackstone, что позволит нам рассказывать еще интереснее, разительнее и информативнее истории о жизни во всем мире. Я очень вдохновлена ​​тем, что это значит для нашего будущего. Я полна решимости и впредь буду создавать возможности для всех авторов (с опытом и без), чтобы они могли рассказывать свои истории и охватывать все большую аудиторию".

Гонорары Риз Уизерспун

Кроме того, Риз Уизерспун остается одной из самых высокооплачиваемых звезд в киноиндустрии. За один эпизод сериала "Утреннего шоу" или "Большая маленькая ложь" она получала не менее 1 миллиона долларов. В первом сезоне "Большой маленькой лжи" она получала еще 250 тысяч долларов. Риз Уизерспун также выступает в роли продюсера и получает большие гонорары за съемки в рекламе компании Crate&Barrel, которая занимается дистрибуцией мебели и предметов интерьера от европейских производителей.

В каких фильмах или сериалах сыграла Риз Уизерспун

  • "Блондинка в законе", 2001, Элли Вудс;
  • "Между небом и землей", 2005, доктор Элизабет Мастерсон;
  • "Значит, война", 2012, Лорен Скотт;
  • "Красотки в бегах", 2015, Роуз Купер;
  • "В гостях у Элис", 2017, Элис Конные;
  • "Большая маленькая ложь", 2016, Мэделин Марта Маккензи;
  • "Утреннее шоу" 2019, Брэдли Джексон;
  • "И повсюду тлеют пожары" 2020, Елена Ричардсон;
  • "Друзья: Воссоединение" 2021, Риз Уизерспун.

Что известно о Hello Sunshine

Американская медиакомпания, основанная в 2016 году актрисой и продюсером Риз Уизерспун. Стала известна в мире по роли главной героини в фильме "Блондинка в законе". Цель – рассказывать женские истории в кино. Компания Hello Sunshine занималась такими популярными проектами как: "И повсюду тлеют пожары", "Большая маленькая ложь", "Исчезнувшая", "Утреннее шоу" и другие. Hello Sunshine имеет книжный клуб Reese's Book Club и несколько подкастов на тему феминизма.
Автор: Наталія Гулій