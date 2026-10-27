Операция прямо во время съемок: что случилось с 34-летним сыном Джека Николсона

О случившемся Рэй Николсон рассказал журналу PEOPLE во время премьеры военной драмы "Комариный кубок" на кинофестивале AFI Fest 22 октября.

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Во время съемок сцены бега по каменистому карьеру актер упал вместе со своим коллегой Томом Фрэнсисом. Сначала Рэй почувствовал лишь странное онемение в колене, поэтому особо не беспокоился. Однако позже закатал штанину и увидел глубокую рану.

"Комариный кубок" /Фото Kane Skennar/Netflix



По словам актера, рана напоминала настоящий кратер. На следующий день ему сделали операцию, во время которой хирурги обработали травмированное колено.

Но вместо отдыха Николсон уже через сутки вернулся на съемочную площадку, ведь команде предстояло снимать одну из самых важных сцен фильма.

"Я хромал во время съемок", – признался актер.

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Свою поспешность Рэй объяснил уважением к настоящим военным, чьи истории легли в основу картины. Мол, актерская работа – это далеко не война, поэтому жаловаться он не хотел.

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Кстати, в фильме "Комариный кубок" Николсон сыграл американского морского пехотинца Тони Бутковича. Фильм рассказывает о четырех звездах студенческого футбола, которые после нападения на Перл-Харбор отправились на Вторую мировую войну.

Вместе с Рэем в картине снялись Билл Скашгорд, Николас Голицин и Том Фрэнсис. Режиссером выступил Питер Берг.

В кинотеатрах США фильм выйдет 30 октября, а 25 ноября 2026 года появится на Netflix.

Ранее актер, сыгравший Сталлоне, рассказал о подготовке к съемкам.