Операція просто посеред зйомок: що сталося із 34-річним сином Джека Ніколсона

Про інцидент Рей Ніколсон розповів PEOPLE під час прем'єри військової драми "Комариний кубок" на кінофестивалі AFI Fest 22 жовтня.

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Під час зйомок сцени бігу на кам'янистому кар'єрі актор упав разом із колегою Томом Френсісом. Спочатку Рей відчув лише дивне оніміння в коліні, тож особливо не переймався. Однак згодом закотив штанину й побачив глибоку рану.

"Комариний кубок" /Фото Kane Skennar/Netflix



За словами актора, пошкодження нагадувало справжній кратер. Наступного дня йому зробили операцію, під час якої хірурги обробили травмоване коліно.

Та замість відпочинку Ніколсон уже за добу повернувся на майданчик, адже команда мала знімати одну з найважливіших сцен фільму.

Я кульгав під час зйомок, – зізнався актор.

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Свій поспіх Рей пояснив повагою до реальних військових, історії яких лягли в основу стрічки. Мовляв, акторська робота – це далеко не війна, тому скаржитися він не хотів.

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До речі, у фільмі "Комариний кубок" Ніколсон зіграв американського морського піхотинця Тоні Бутковича. Стрічка розповідає про чотирьох зірок студентського футболу, які після нападу на Перл-Гарбор вирушили на Другу світову війну.

Разом із Реєм у картині знялися Білл Скашгорд, Ніколас Голіцин і Том Френсіс. Режисером виступив Пітер Берг.

У кінотеатрах США фільм вийде 30 жовтня, а 25 листопада 2026 року з'явиться на Netflix.

Раніше актор, що зіграв Сталлоне розповів про підготовку до зйомок.