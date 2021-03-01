Фильм "Железный человек" в 2008 году дал старт киновселенной Marvel. Поэтому прощание с этим персонажем стало эпохальным для фанатов. Но слухи о возвращении Железного человека не утихают. И недавно Дауни-младший высказался по этому поводу.

Во время интервью GQ о жизни Тома Холланда журналисты спросили у Роберта Дауни-младшего, увидит ли мир снова Железного человека. Актер ответил довольно загадочно и неоднозначно.

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Роберт Дауни-младший не исключает возвращения Железного человека на экраны.

Что я могу сказать точно, так это то, что до Тома Холланда был Человек-паук, а после Тома Холланда будет Человек-паук. Что касается меня, могу ли я вернуться в MCU в роли Железного человека? Ну, пока я покинул роль, нужно спасать реальный мир. Но никогда не говори никогда,

– заявил актер.

Где теоретически может появиться Железный человек

На Disney Investor Day 2020 анонсировали 2 проекта Marvel, в которых потенциально может принять участие Роберт Дауни-младший. Это сериалы "Железное сердце" и "Бронированные войны".

Также не нужно забывать, что возможности мультивселенной Marvel – огромные. И они будут тщательно изучены в будущей четвертой фазе. Это означает, что фанаты могут увидеть Тони Старка с альтернативной реальности, которого снова может сыграть Дауни-младший.